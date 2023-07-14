鐵達尼號觀光潛艇｜遇難富商37歲繼子被指炫富　笑稱有「千百萬遺產」還是沒女生上床

記者鄒慈芸／綜合報道
鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日潛入海底後，過沒多久便發生內爆，艙內5人全數身亡，其中一名乘客哈丁（Hamish Harding）是英國富商，然而在死訊傳出後，其繼子卻在網上分享各種玩樂照片，並高調炫富，誇張行徑引發輿論。
事發後與OnlyFans模特兒調情
據《每日郵報》（Daily Mail）報道，在泰坦號乘客失聯的消息傳出時，哈丁37歲的繼子薩茲（Brian Szasz）被人發現在Twitter上，和穿著裸露的OnlyFans模特兒調情，在死訊被證實後，他還狂妄地發文寫道：「雖然有了千百萬（遺產），但我還是沒辦法和女生上床，我只想找個女孩一起出去玩！」。
雖然該則帖文在事後被刪除，但他的誇張言行已受到公眾譴責，除此之外，網友還挖出布萊恩在泰坦號失蹤後，還去了搖滾三重唱樂團Blink-182的演唱會，心情看似完全不受影響。
自稱好幾天都睡不着覺
薩茲高調的炫富行為受到網上鋪天蓋地的批評，甚至連美國知名歌手Cardi B都看不下去，直接在Instagram上批評：「你應該守在電話旁等待最新消息，或是去安慰你母親，而不是在這裏聽演唱會。」
最後迫於輿論壓力，薩茲出面解釋，他所有的帖文都只是為了讓大家在一天的緊張生活後，可以獲得樂趣，在事發後他因為居住地問題，無法直接到場等待救援結果，但泰坦號的意外對他來說就像一場「該死的惡夢」，更導致他好幾天都睡不着覺，不過許多網友仍不領情，認為他毫無同理心。
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