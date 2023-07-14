鐵達尼號觀光潛艇｜遇難富商37歲繼子被指炫富　笑稱有「千百萬遺產」還是沒女生上床

記者鄒慈芸／綜合報道

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日潛入海底後，過沒多久便發生內爆，艙內5人全數身亡，其中一名乘客哈丁（Hamish Harding）是英國富商，然而在死訊傳出後，其繼子卻在網上分享各種玩樂照片，並高調炫富，誇張行徑引發輿論。

事發後與OnlyFans模特兒調情

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，在泰坦號乘客失聯的消息傳出時，哈丁37歲的繼子薩茲（Brian Szasz）被人發現在Twitter上，和穿著裸露的OnlyFans模特兒調情，在死訊被證實後，他還狂妄地發文寫道：「雖然有了千百萬（遺產），但我還是沒辦法和女生上床，我只想找個女孩一起出去玩！」。

雖然該則帖文在事後被刪除，但他的誇張言行已受到公眾譴責，除此之外，網友還挖出布萊恩在泰坦號失蹤後，還去了搖滾三重唱樂團Blink-182的演唱會，心情看似完全不受影響。