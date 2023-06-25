鐵達尼號觀光潛艇︱19歲少年偕父搭泰坦號命喪海底　家人：為取悅爸爸才勉強上船

記者彭巧蓁／綜合報道
由海洋之門探險公司所打造的潛水器「泰坦號」（The Titan）在潛入3800米的深海中探尋鐵達尼號殘骸時失聯，23日早晨，美國海岸警衛隊已證實潛水器內5人全數罹難。
最年輕的罹難者是19歲富商之子蘇里曼（Suleman Dawood），他的阿姨日前在接受美國全國廣播公司（NBC）的採訪時表示，其實蘇里曼在出發前就曾說過自己很害怕，但為了取悅熱愛冒險的父親，他仍然硬著頭皮一同前往，沒想到竟真的發生憾事。
「不太願意」加入這次冒險
報道稱，巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）的姐姐阿茲梅 (Azmeh Dawood) 說，她的侄子蘇里曼在出發前曾告訴一位親戚，他「不太願意」加入這次的冒險，並對探索鐵達尼號殘骸的旅程感到害怕。但最終他還是出發了，因為這次旅行適逢父親節周末，他希望可以取悅對鐵達尼號傳說充滿熱情的父親。
據阿茲梅表示，達伍德從小就對鐵達尼號相當著迷，因此對他買了泰坦號船票這件事一點都不訝異。
據悉，阿茲梅和達伍德是巴基斯坦最著名的企業集團成員，該家族的商業帝國Dawood Hercules集團在農業、衛生部門和其他行業都有投資。
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