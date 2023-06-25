鐵達尼號觀光潛艇︱19歲少年偕父搭泰坦號命喪海底　家人：為取悅爸爸才勉強上船

記者彭巧蓁／綜合報道

由海洋之門探險公司所打造的潛水器「泰坦號」（The Titan）在潛入3800米的深海中探尋鐵達尼號殘骸時失聯，23日早晨，美國海岸警衛隊已證實潛水器內5人全數罹難。

最年輕的罹難者是19歲富商之子蘇里曼（Suleman Dawood），他的阿姨日前在接受美國全國廣播公司（NBC）的採訪時表示，其實蘇里曼在出發前就曾說過自己很害怕，但為了取悅熱愛冒險的父親，他仍然硬著頭皮一同前往，沒想到竟真的發生憾事。