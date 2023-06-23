鐵達尼觀光潛艇 泰坦號氧氣料已耗盡

觀賞鐵達尼號殘骸的小型觀光潛艇「泰坦號」(Titan)在北大西洋失蹤，截至本港時間昨深夜11時，搜救行動仍無大進展。泰坦號上氧氣估計已於當地時間周四早上6至8時(本港時間昨晚6至8時)耗盡，潛艇內5名乘客恐凶多吉少。搜救隊持續探測到海底傳出神秘撞擊聲，各界希望是求救訊號，美國海岸防衛隊稱初步分析後，未有定論。 由美、加、英及法國等組成的國際搜救隊，搜索範圍已擴大至逾2.5萬平方公里海域，即美國康涅狄格州面積兩倍，在水面搜索的船隻增至10艘，並以泰坦號母船「極地王子號」(The Polar Prince)為指揮中心，空中亦有軍機持續偵察。

法國加拿大潛水器 深入海床搜索 配備潛水機械人「Victor 6000」的法國研究船亦已抵達。該機械人可潛至鐵達尼殘骸所在的逾3,800米海底，一旦發現泰坦號，可協助水面船隻把它拖上水；加國一個遙控潛水器更已降落海床。美國海軍周三則稱一套能抵達約6,000米深海、可負重27噸的打撈系統已運至現場附近港口，安裝需時約一天。 美國海岸防衛隊及加拿大P-3「獵戶座」海上巡邏機，周二及周三偵測到海底聲響，據報每隔30分鐘傳出一次，有人形容為「砰砰聲」，搜索範圍也集中在傳出聲響區域。但英國《衛報》引述極地研究組織British Antarctic Survey的海洋地質學家拉特(Rob Larter)稱，「搜索範圍如此廣闊，似顯示沒人有信心能找到發出聲響位置」。他說在水面用聲納浮標，幾乎不可能找到泰坦號，用器材潛入海床會更有效，但他的經驗是器材距離目標近至數十米，仍會「走漏眼」，須來回搜索，「名副其實是大海撈針，除非你掌握精準位置」。英國倫敦大學海洋工程教授格雷格(Alistair Greig)則指就算找到泰坦號，料還需兩小時才能把它拖上水面。