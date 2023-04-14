長崎賭場計劃未過關　或與瑞信危機有關

日本今日（14日）公布大阪的綜合渡假村連賭場設施，然而與大阪同期提交的長崎縣，日本政府就表示仍需時間審理，縣方面對決定感到不解，然而當地傳媒指，長崎的計劃其中一個資金來源的銀行，正是瑞信，或者因為資金來源未能確保之下，政府未敢批出計劃。

日本政府最初希望選出3個地方作為綜合渡假村設施的試點，可是直到最後就僅得大阪及長崎提出計劃。然而最終僅大阪獲批准，長崎縣的負責人表示感到突然，又指非常失望。不過反對在長崎設立賭場的團隊，就認為長峒未能過關，可能與計劃的資金來源未能獲得確保有關。

反對團體認為，賭場的設置會增加縣內賭博成癮的問題，以及對地方的青少年帶來不良影響。而另一個問題是，長崎計劃其中一個資金來源的銀行，正是目前陷入危機的瑞信，因此這可能成為今次未能通過的原因。然而縣方面的負責人未有回應事件。

日政府稱審查不設期限

日本國土交通大臣齊藤鐵夫在回應長崎計劃的問題時就承認，長崎的計劃仍在進行審查，而有關的審查是不設時限，往後仍有機會獲得通過。而有長崎縣計劃的投資者，就指目前未知甚麼時候才獲審批，但仍期待之後的公布。長縣崎政府官員就表示，在未能獲得通過之下，原本計劃在2027年秋季開業的計劃將會被推遲。

長崎縣與佐世保市的計劃，打算投資4,383億日圓（約259.73億港元），並預計每年可以吸引673萬人。