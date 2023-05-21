長途機必備｜一程機16個鐘 全球最長航班機師 公開搭長途機經濟艙6大舒適貼士

Yusri Abu Bakar駕駛全球其中一條最長程航線，每程機要接近16小時。(互聯網)

長途機有咩必備？搭長途機有咩做？長途機經濟艙內點先至搭得舒適？這位專門駕駛全球最途客機的機師，分享搭長途機6大舒適貼士清單，希望有助經濟艙乘客捱過長途機的煎熬。 阿聯酋航空(Emirates)機師Yusri Abu Bakar，在過去4年半飛過全球50個目的地，但大部分時間是飛阿聯酋杜拜(Dubai)至新西蘭奧克蘭(Auckland)航線，機程接近16小時，是全球最長航線之一，他每個月會飛此航線2至3次。據報雖然有更加長的航線，但那些航線往往只設商務艙，而Bakar所駕的航班則有經濟艙。 如何在這樣長途機程的經濟艙內捱過16小時？Bakar細心提供了長途機經濟艙6大秘技。

長途機貼士1︰提前與下一時區同步 避免時差反應

長途機貼士1︰提前與下一時區同步 避免時差反應 飛行長途最困難的部分是應付時差反應，Baker表示，他會在起飛前至少兩日，改變飲食和睡眠模式，以與新目的地的時區同步，「我會以小幅度改變，每天提前2小時睡覺……若我周六起飛，周四會提早2小時上床，周五再提前4小時。這會慢慢地讓我更接近新的時區。」

長途機貼士2︰對機組人員體貼點 服務自然好

長途機貼士2︰對機組人員體貼點 服務自然好 在長途機上，你可以做幾件事情來讓自己和機組人員過得更輕鬆。「首先，應將安全帶繫在毯子上面，這樣機組人員就不用打擾您」 此外，他指客機的走廊長達50米，乘客最好減少要機組人員行來行去的次數。他建議乘客應該考慮在之後數小時會有甚麼需求，例如要毛毯、咖啡及零食等，一次過提出而不要逐次逐次問。

長途機貼士3︰多伸展 不渴也要喝水

長途機貼士3︰多伸展 不渴也要喝水 Bakar建議在飛行過程中每小時伸展5至10分鐘，「如果是長途飛行，建議你站起來伸展臀部、髖部和背部。這些部位在飛行過程中容易僵硬」。他又建議揀位時選擇面向飛機隔板的座位(bulkhead seat)，因有更多腿部空間，又或選擇靠近走廊座位，想伸展時時行出行入也不會打擾到人。 此外，他建議上機前及落機後第一餐吃得輕盈一些，因為太豐富的食物或會令胃部不適。另外要注意的一點是在機上多喝水，會讓你在下機後感覺更好，「如口渴時才喝，就太晚了，因為你已經脫水」。

長途機貼士4︰若帶小童飛行 須制定時間表

長途機貼士4︰若帶小童飛 須制定時間表 Bakar建議，帶子女搭長途機的父母可預先制定玩耍時間和小睡時間表。他觀察到不少習慣帶子女一起飛的父母會這樣做，「他們會在飛行期間的特定時間，拿出不同的玩具或書籍，讓孩子感到驚喜和有娛樂」，「在飛行初期，他們會讓孩子在平板電腦上玩遊戲，但接近睡覺時間時，他們會減少刺激性，改為給孩子現傳統的棋盤遊戲，讓他們平靜下來」。

長途機貼士5︰攜帶降噪耳機 眼罩 穿舒適衣服

長途機貼士5︰攜帶降噪耳機 眼罩 穿舒適衣服 Bakar建議長途機乘客自備降噪耳機和一副好的眼罩，指這兩種必須品會令搭長途機感覺大幅改善，值得投資。飛行途中其他乘客可能會打開窗罩，又或開閱讀燈，眼罩有助遮光。 他並提醒最好穿著舒適的衣服，因為反正穿著西裝又或business casual也不會增加免費升級的機會，「穿寬鬆的衣服會讓你感覺更舒適」。