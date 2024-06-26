長達14年引渡案結束與美達協議 維基解密創辦人阿桑奇獲釋離英

維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)長達14年的引渡案結束，就違反間諜法與美國達成認罪協議，毋須從英國引渡到美國受審。協議同意他獲釋離開英國，並返回祖家澳洲。
現年52歲的阿桑奇上周四在秘密聆訊下，獲批准保釋離開英國監獄，並與妻子於周一晚乘坐飛機離境，中途曾停留曼谷。他周三將於美屬塞班島的法院接受聆訊，會被判監5年，於英國監獄關押等待引渡已抵銷此刑期。預計他當天返抵澳洲首都坎培拉。維基解密在社交網「X」上載一段影片，阿桑奇穿著淺藍色恤衫和牛仔褲，在登上一架私人飛機前簽署文件。
阿桑奇妻子稱，丈夫剛獲准上訴引渡美國的批准，倫敦高等法院下月開庭，相信這促使雙方達成認罪協議。維基解密高層則指，澳洲總理阿爾巴尼斯日益介入下令他獲釋。阿爾巴尼斯在國會向議員表示，已派特使到倫敦陪同阿桑奇離開；他指無論大眾怎樣看待阿桑奇的行為，此案拖延太耐，繼續關押他也沒有任何好處，希望讓他返回澳洲。
藏身厄瓜多爾駐倫敦大使館7年
阿桑奇案備受國際關注，他2019年被美國當局控告18項罪名，指他串謀前美軍情報分析員曼寧取得機密資料，並違法公開機密消息人士的姓名。他為逃避美國引渡，以及遭瑞典指控涉嫌強姦，2012年起藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館尋求庇護，長達7年之久。2019年厄政府撤回政治庇護，阿桑奇因違反保釋條件，被關押在英國高度設防監獄逾5年。
維基解密2010年一夕間廣為人知，因其公開了數十萬份美軍於阿富汗和伊拉克戰爭的文件，被不少人視為英雄，揭露美軍在阿伊兩國的犯錯。當中包括一段2007年影片見到美軍阿帕奇直升機掃射疑似伊拉克武裝分子的片段，事件造成11人死亡，包括兩名路透社新聞工作者。人權組織歡迎阿桑奇獲釋，又指美國引渡他是破壞新聞自由的最差例子。在特朗普總統時期任副總統、曾投身軍旅的彭斯批評協議，指阿桑奇於戰爭時期危害美軍士兵性命，應接受審訊。