長達14年引渡案結束與美達協議 維基解密創辦人阿桑奇獲釋離英

現年52歲的阿桑奇上周四在秘密聆訊下，獲批准保釋離開英國監獄，並與妻子於周一晚乘坐飛機離境，中途曾停留曼谷。他周三將於美屬塞班島的法院接受聆訊，會被判監5年，於英國監獄關押等待引渡已抵銷此刑期。預計他當天返抵澳洲首都坎培拉。維基解密在社交網「X」上載一段影片，阿桑奇穿著淺藍色恤衫和牛仔褲，在登上一架私人飛機前簽署文件。

阿桑奇妻子稱，丈夫剛獲准上訴引渡美國的批准，倫敦高等法院下月開庭，相信這促使雙方達成認罪協議。維基解密高層則指，澳洲總理阿爾巴尼斯日益介入下令他獲釋。阿爾巴尼斯在國會向議員表示，已派特使到倫敦陪同阿桑奇離開；他指無論大眾怎樣看待阿桑奇的行為，此案拖延太耐，繼續關押他也沒有任何好處，希望讓他返回澳洲。

藏身厄瓜多爾駐倫敦大使館7年

阿桑奇案備受國際關注，他2019年被美國當局控告18項罪名，指他串謀前美軍情報分析員曼寧取得機密資料，並違法公開機密消息人士的姓名。他為逃避美國引渡，以及遭瑞典指控涉嫌強姦，2012年起藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館尋求庇護，長達7年之久。2019年厄政府撤回政治庇護，阿桑奇因違反保釋條件，被關押在英國高度設防監獄逾5年。