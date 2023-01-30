長野縣雪崩︱2名失蹤者今早被發現埋30厘米積雪下　其後證實死亡(更新)

日本長野縣一個滑雪場昨日(29日)發生雪崩，5名外國滑雪人士遇險，其中2人失去意識，被困在山上。警方礙於天氣等因素，未能即時展開救援，今早展開搜救發現2名失蹤人士，其後已證實死亡。

事發在當地周日下午約2時，現場位於海拔2,100多米的小谷村(Otari)栂池高原滑雪場(Tsugaike Mountain Resort)，當時共有13名外國滑雪人士，其中5人正身處滑雪道外缺乏護理的地帶，受到雪崩衝擊，其中2名男子失去意識，其餘3人自行脫困，與另外8人下山，當中1人右肩輕微脫臼送院。

日本傳媒表示，警方在今日上午7時左右重新搜索，約在今早10時半發現2名失蹤者。2人分別為來自美國及奧地利的男遊客，在山下約500至600米的位置發現，但心肺功能已停止。警方表示，二人被發現時被埋在20至30厘米的積雪。在救援人員將被埋二人救起之後，下午已證實死亡。而當地警方表示，仍在確認被發現的兩名男子是否失蹤的兩名遊客。