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國際
2022-09-01 18:28:58

長髮捲入行李輸送帶 26歲開朗女籃 頭皮遭撕下傷重慘死

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被行李輸送帶「殺死」的湯普森，生前熱愛籃球。(互聯網) 湯普森出事時據報正在停機坪卸載行李，圖為示意圖。(資料圖片) 被行李輸送帶「殺死」的湯普森，性格開朗。(互聯網) 湯普森的頭髮被捲進行李輸送帶，不幸身亡。(互聯網) 發生慘劇的新奧爾良路易斯阿姆斯特朗國際機場。(互聯網) 湯普森出事時據報正在停機坪卸載邊彊航空客機的行李，圖為示意圖。(資料圖片)

機場行李輸送帶竟會殺人！美國一名26歲熱愛打籃球的開朗女孩，在機場任職地勤，日前處理抵步航班的行李時，一頭長髮不知何故捲進行李帶內，她動彈不得，據報頭皮遭監生撕下，導致身受重傷，送院後不治。

機場意外｜頭髮捲進行李帶 女地勤傷重不治

這宗恐怖慘劇發生在美國新奧爾良路易斯阿姆斯特朗國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)，26歲女子湯普森(Jermani Thompson)於8月30日晚上10時許，在停機坪卸載邊疆航空(Frontier Airlines)抵埗航班的行李時，頭髮突然被捲進機械行李輸送帶內。同事發現時，湯普森已嚴重受傷，送院後證實不治，死因須待驗屍報告分析。

機場意外｜家人難接受︰她出門上班 再沒回來

機場當局就湯普森的死致哀，稱對事件感到心碎。家人對事故何以發生大惑不解，直呼難以接受，悲嘆「她(湯普森)早上出門上班，就再也沒回家……直至現在仍覺得非常不真實」。家人心痛的稱，「她是最可愛的人。她也非常勤力，總是朝目標邁進」。

機場意外｜出事女地勤熱愛籃球 夢想打WNBA

性格外向、慷慨親切、朋友眾多的湯普森，由中學至大學都是籃球校隊一員。其大學校隊前教練哈利遜(Daniel Harrison)稱，「她是那種臉上總帶著微笑的孩子，也是位優秀隊員」，「她不是隊中最強壯最高大的成員，但只要她出場，就會傾盡全力，絕無退縮，不論分數是領先抑或落後」。湯普森是社會學學士，本來的夢想是躋身WNBA(女子職業籃球聯賽)，奈何事與願違。

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