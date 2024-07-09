閃電劈中機翼嚇壞乘客　機師走遍機艙交代獲讚(有片)

雖然說閃電擊中飛機的情況非常常見，但親眼目擊閃電劈中自己乘搭的飛機卻難免擔心。英國航空(British Airways)一架班機周日(7日)在即將降落時被雷擊，當時機上乘客目睹到閃電打中機翼，嚇到驚呼這簡直是「來自地獄」的航班。

綜合報道，網上影片顯示，一道閃電直接擊中機翼。這架英國航空BA919航班7日下午從德國Stuttgart起飛，飛至接近英國倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)時，由於天氣惡劣，被迫改降至吉域機場(Gatwick Airport)，乘客當時卻親眼睹到閃電直擊機翼的情況。機上乘客Jeco表示：「當我們的飛機在接近希斯羅機場時被雷擊中，這次經歷讓人震驚，但機組人員表現得非常出色」；另外一名乘客表示，當時他和兒孫都在機上，這架班機先是在Stuttgart因系統過熱已延誤起飛，接著又因天氣關係改降其他處機場，形容這「簡直是來自地獄的航班」。