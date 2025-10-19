閃電手救人！土耳其女子戴耳機沒聽到電車狂響咹 車站保安及時伸手拉她救命(有片)

女子戴著耳機，沒察覺電車駛至，所幸車站保安員及時伸手把她拉回路邊。(互聯網)

土耳其中部城市開塞利(Kayseri)的街頭日前出現驚險一幕，一名女子過馬路時準備行過電車路軌，疑因為戴著耳機、沒察覺身邊情況，差點就被迎面而來的電車撞到，所幸千鈞一髮之間，一名車站保安員及時拉開她才脫險。

女子沒聽到電車狂響咹

事發於本月14日，涉及的電車隸屬開塞利運輸公司，從該公司公布事發時的閉路電視畫面可見，女子初時站在路軌旁邊滑手機，抬頭看看右方，便以為可以安全過馬路，卻沒有查看左方是否有車駛近，甚至因為戴著耳機，沒有察覺電車已狂響咹，低頭往前走。