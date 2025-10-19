閃電手救人！土耳其女子戴耳機沒聽到電車狂響咹 車站保安及時伸手拉她救命(有片)

土耳其中部城市開塞利(Kayseri)的街頭日前出現驚險一幕，一名女子過馬路時準備行過電車路軌，疑因為戴著耳機、沒察覺身邊情況，差點就被迎面而來的電車撞到，所幸千鈞一髮之間，一名車站保安員及時拉開她才脫險。
女子沒聽到電車狂響咹
事發於本月14日，涉及的電車隸屬開塞利運輸公司，從該公司公布事發時的閉路電視畫面可見，女子初時站在路軌旁邊滑手機，抬頭看看右方，便以為可以安全過馬路，卻沒有查看左方是否有車駛近，甚至因為戴著耳機，沒有察覺電車已狂響咹，低頭往前走。
就在電車快要撞到女子之際，站在女子左邊的車站保安員阿克斯驚覺有危險，立即伸手把女子拉回馬路邊，令她踉蹌跌倒。所幸阿克斯反應敏捷，女子才逃過一劫。
保安員閃電手救人獲表揚
事件曝光後，阿克斯因為「成功執行保安員職務，並展現責任感與人道精神，成為卓越典範」，獲當局頒發感謝狀表揚。
開塞利運輸公司亦提醒乘客，越過電車路軌時應加倍留神，注意路面情況，「請使用行天橋或隧道，橫越路軌時確認左右有沒有來車，也要謹記戴耳機，會讓你聽不到周圍的聲音」。
🎧🚊 Bir anlık dalgınlık, büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi…— Kayseri Ulaşım A.Ş. (@UlasimKayseri) October 14, 2025
Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.… pic.twitter.com/PLFtarJkw5