國際
2025-10-19 18:07:38

閃電手救人！土耳其女子戴耳機沒聽到電車狂響咹 車站保安及時伸手拉她救命(有片)

分享：
女子戴著耳機，沒察覺電車駛至，所幸車站保安員及時伸手把她拉回路邊。(互聯網)

土耳其中部城市開塞利(Kayseri)的街頭日前出現驚險一幕，一名女子過馬路時準備行過電車路軌，疑因為戴著耳機、沒察覺身邊情況，差點就被迎面而來的電車撞到，所幸千鈞一髮之間，一名車站保安員及時拉開她才脫險。

女子沒聽到電車狂響咹

事發於本月14日，涉及的電車隸屬開塞利運輸公司，從該公司公布事發時的閉路電視畫面可見，女子初時站在路軌旁邊滑手機，抬頭看看右方，便以為可以安全過馬路，卻沒有查看左方是否有車駛近，甚至因為戴著耳機，沒有察覺電車已狂響咹，低頭往前走。

就在電車快要撞到女子之際，站在女子左邊的車站保安員阿克斯驚覺有危險，立即伸手把女子拉回馬路邊，令她踉蹌跌倒。所幸阿克斯反應敏捷，女子才逃過一劫。
 

女子初時站在路軌旁邊滑手機。(互聯網) 女子沒察覺有電車駛至便過馬路，所幸車站保安員及時伸手拉她一把。(互聯網) 女子沒察覺有電車駛至便過馬路，車站保安員及時伸手拉她回路邊。(互聯網) 女子沒察覺有電車駛至便過馬路，車站保安員及時伸手拉她回路邊。(互聯網) 車站保安員及時伸手拉女子回路邊，讓她跌倒。(互聯網) 車站保安員及時伸手拉女子回路邊，讓她跌倒。(互聯網) 女子戴著耳機過馬路，沒察覺身邊情況，差點被電車撞到。(互聯網)

保安員閃電手救人獲表揚

事件曝光後，阿克斯因為「成功執行保安員職務，並展現責任感與人道精神，成為卓越典範」，獲當局頒發感謝狀表揚。

開塞利運輸公司亦提醒乘客，越過電車路軌時應加倍留神，注意路面情況，「請使用行天橋或隧道，橫越路軌時確認左右有沒有來車，也要謹記戴耳機，會讓你聽不到周圍的聲音」。
 

