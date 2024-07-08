開刀驚見蛔蟲瘋狂蠕動流出　連醫生都話一見難忘(有片)

醫護人員受過專業訓練，任何傷患屢見不少，可以說「甚麼大場面都見過」，再駭人的畫面都能淡定的繼續工作，不過，美國一名急診科醫生近日分享了一段獸醫為馬匹進行手術清理蛔蟲的片段中，成千上萬蛔蟲蠕動流出的畫面，卻令他都驚嘆表示一見難忘。

綜合報道，美國醫生Sam Ghali分享的畫面顯示，當主刀獸醫將馬匹的腸道切出一個洞後，就有大量條狀物體被擠出來，隨著醫護拿起工具一挑一拉，大量活生生的蛔蟲瘋狂蠕動爬竄出來，就如將長意大利粉傾倒下去般，讓人看得渾身發毛。