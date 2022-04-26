開啟空中運輸新紀元 全球首座市區貨運無人機機場英國揭幕

英國一座專供貨運無人機及垂直升降電動飛機使用的市區快閃機場周一揭幕，在簡短的試飛儀式中，吊起一箱氣泡酒。未來這機場或可供空中的士升降。

「空中1號」(Air-One)，即是「垂直機場」(vertiport)，可供無人機和日後的電動飛機升降，環保人士形容為突破性創舉，揭開未來低排放空中運輸的新紀元。

座落在英格蘭中部考文垂(Coventry)的這座垂直機場，從周一起的一個月裡，將展示正蓬勃發展的未來運輸產業是如何運作。其處女航是，象徵性地從升降台吊起一箱氣泡酒，重約12公斤，箱內共有6瓶氣泡酒。

目標為全球設置200座 垂直機場

機場由英國初創公司Urban-Air Port建造，創辦人Ricky Sandhu表示，試飛使用的商用無人機由「馬洛伊航空學有限公司」(Malloy Aeronautics Ltd.)研發，是至今在城市中飛行的最大型無人機。在25名員工及英國政府人員見證下，Sandhu對在場數百位賓客宣布：「你們腳下的正是世界第一座完整營運的垂直升降機場。」

Urban-Air Port目前開發貨運無人機的地面基礎設施，空中的士的設施則預計於2030年前推出。預計未來數月該公司在英國其他地區以及其他國家將陸續展示類似機場，目標是全球設有逾200座。

這些專供無人機及空中的士使用的垂直機場設計成可輕易組裝拆卸，現場並使用Urban-Air Port所說的「零排放世代」的氫燃料電池。該公司表示，目前訂單總額高達6,500萬英鎊，計劃拓展至美國、澳洲、法國、德國等國以及東南亞。