開腦手術醫院遺失頭骨　美漢頭部凹陷仲要自費修補

美國一名男子於2022年因為腦出血，在亞特蘭大一間醫院進行開腦手術，惟醫院切除他的一塊頭骨後，卻遺失了，造成頭部右側出現大幅凹陷，事後醫院製作合成頭骨來幫他修補，詎料，遺失病人頭骨的醫院，卻堅持向病人收取了合成頭骨的費用1.9萬美元(約14.8萬港元)，令事主忍無可忍，決定向醫院提控以索償醫療費及精神損失費。

綜合報道，來自喬治亞州的男子Fernando Cluster於2022年9月因腦出血入住埃默里大學醫院(Emory University Hospital Midtown)，醫生切除一塊4.7x6英寸的頭骨以減輕顱內壓力，兩個月後，當Fernando返回醫院準備接受頭骨移植手術時，醫院卻找不到他的頭骨。醫院工作人員在Fernando的病歷中留下備註「有幾塊頭骨的身份識別不完整或遺失，但我們無法確定其中是否有Fernando的頭骨。」、「我們檢查了存放頭骨的冷凍櫃，但找不到帶有Fernando身份識別的頭骨碎片」。由於沒有頭骨，手術亦取消。不過，Fernando由於失去一塊頭骨，其頭部右側便出現一個範圍凹陷，醫院事後製作一塊合成頭骨，於2023年11月底，植入Fernando的頭部，但醫院卻向他收取製作頭骨的1.9萬美元費用。