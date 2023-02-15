開記者會宣布辭職 施雅晴：無精力再做下去

蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)請辭，她在記者會上提到不是因為近期的政治壓力令其萌生去意，她掙扎了數星期才作出有關決定，並會留任至蘇格蘭民族黨選出新領袖接替她。施雅晴稱，她可以繼續做首席部長，「但隨著時間過去，我將會愈來愈少精力應付工作」。其說法令人想起新西蘭總理阿德恩上月宣布辭職時說，沒有精力勝任總理一職。施雅晴又認為，在現代的政治模式下，從政較以前承受更多壓力，甚至可用殘酷來形容。施雅晴一直期望能再舉行脫離英國的獨立公投，其辭職或令蘇格蘭獨立的聲浪減少。

蘇格蘭首席部長｜施雅晴否認與變性人強姦犯事件有關

施雅晴自2014年11月起出任蘇格蘭首席部長，有記者問變性強姦犯在女子監獄服刑問題及放寬性別身分改革，是否促使她辭職的「最後一根稻草」。施雅晴否認這是她辭原因。另有記者質疑因為警方調查蘇格蘭民族黨財政，導致她辭職，施雅晴再度否認，指自己是政治人物，也是人，時間過去，精力也會耗盡。她指從29歲起便晉身議會，現在接近53歲，「我一直以來都以政治人物Nicola存在，或者我想有時間作為普通人Nicola生活。」施雅晴表示，將放多些時間與姪兒和外甥一起，她會留任議員至2026年5月蘇格蘭議會選舉。