開通母親幫愛女打拼色情事業 助她實現孝順自己的童年夢想

母親表示，會對女兒這份工作有保留，且會擔心她在身心方面是否安全，也擔心她加入這個在互聯網上運作的產業，日後會否後悔。但她也為女兒所做的感到驕傲，即使這不是傳統的事業。Jan讚賞女兒有商業頭腦，懂得找專業人士諮詢法例、財務以及稅務等方面的意見，以及研究營銷和投資策略等。

英國《太陽報》報道這個非一般的勵志故事。34歲的Jesse Switch於2018年加入付費成人網「OnlyFans」，拍攝色情照作為副業，2020年1月轉為全職。賺到第一個100萬英鎊(約956萬港元)之後，她便請求已退休4年的母親Jan再工作，做她的助手，日常工作包括到處物色合適的酒店房間作為拍攝場地，以及幫Jesse買道具服裝等。

「了解更多、放心更多」

因為當了女兒的助手，媽媽更多認識女兒為自己事業所做的規劃以及安全規範等，了理多了，她就漸漸放心、不去過問，但不會參與拍攝，也不會看女兒在網站上的內容。

Jesse月入6.5萬英鎊(約62萬港元)，收入豐厚，讓她可以實現孝順媽媽的童年夢想。她說，自己在12歲那年曾承諾媽媽會幫她買房子，讓她在退休後享福，她現在終於做到答應過媽媽的事，買下價值293,000英鎊(約280萬港元)的房子給她。母親說，當女兒告訴她買了大屋送給她時，她的第一個反應是不敢相信，現在只感到萬分感激與驕傲，女兒這樣事業有成。

Jesse說，父親也同樣驕傲，但對她選擇這個行業，看法比較務實。她說，她賺到錢後不會揮金如土，「賺得更多、反而更謹慎用錢，賺到錢不能對未來保障些甚麼，如果將來發生一些差勁的事，我不想自己手忙腳亂」。Jesse為將來打算，會用賺到的錢來投資，而不會胡亂花在物質上。