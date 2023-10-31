闖公園隨機從後毆打路人 19歲青年坦承：想在TikTok爆紅 但原來並非呃like咁簡單(有片)

美國德州一名19歲青年隨機從後毆打在公園散步的路人，朋友全程拍攝，再將影片上傳至TikTok。如他所料，影片成了網民熱話，負評湧至，也引來傳媒及警方關注，青年事後受訪稱，這樣做是想在TikTok爆紅。但經警方調查，原來另有內情。
兩男無辜被打
19歲的劉易斯(Alford Lewis)上周四(26日)在侯斯頓沃瑟姆公園(Wortham Park)隨機襲擊路人。從影片可見，一名男子在公園的緩跑徑散步，劉易斯突然從後方靠近，一拳猛力打對方的後腦，男子痛得抱頭，另有畫面顯示，他從後打另一名散步男子的頭，再朝他身體揮拳，男子伸手擋駕。
居民震怒
影片上傳TikTok後旋即引發網民關注，一些常到公園散步的民眾大表不滿，有居民向媒體投訴，指「太誇張了，竟無緣無故毆打別人的頭，完全不能接受」、「荒謬，拍片的人腦袋有問題」。
闖禍後蒲頭
影片招致民憤，劉易斯現身接受媒體訪問，坦承為了在TikTok和YouTube博取點擊，便隨機襲擊路人，結果過了火，「我只是犯了一個錯，每個人都會犯錯」。他指，影片中只有他打人的畫面，但其實事後他與被打的人握手、擁抱。
真是惡作劇？
劉易斯亦發表聲明表示，這是惡作劇，與男子無仇無怨，不是故意傷害他，當日只是與朋友玩玩，拍TikTok片，無意傷害任何人。
但原來並非如劉易斯所說的惡作劇，警方對影片調查後將他拘捕，指他當日持搶恐嚇並毆打受害人，搶劫其iPhone 14。事發時，劉易斯從後靠近，用槍指嚇受害人，要他交出手機，否則會射他的腳。受害人拒絕，18歲的友人米克(Kingston Miker)便用槍指嚇他，劉易斯就毆打他。另一名受害人對警方供稱，他受襲後，劉易斯兩人就對著他笑，他說有甚麼好笑，懷疑劉易斯此時想取出手槍。
警方已落案起訴劉易斯與米克以致命武器嚴重搶劫及襲擊罪。米克暫未被捕，劉易斯則獲准合共以1萬100美元保釋候審。