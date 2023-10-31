闖公園隨機從後毆打路人 19歲青年坦承：想在TikTok爆紅 但原來並非呃like咁簡單(有片)

美國德州一名19歲青年隨機從後毆打在公園散步的路人，朋友全程拍攝，再將影片上傳至TikTok。如他所料，影片成了網民熱話，負評湧至，也引來傳媒及警方關注，青年事後受訪稱，這樣做是想在TikTok爆紅。但經警方調查，原來另有內情。

兩男無辜被打

19歲的劉易斯(Alford Lewis)上周四(26日)在侯斯頓沃瑟姆公園(Wortham Park)隨機襲擊路人。從影片可見，一名男子在公園的緩跑徑散步，劉易斯突然從後方靠近，一拳猛力打對方的後腦，男子痛得抱頭，另有畫面顯示，他從後打另一名散步男子的頭，再朝他身體揮拳，男子伸手擋駕。

居民震怒

影片上傳TikTok後旋即引發網民關注，一些常到公園散步的民眾大表不滿，有居民向媒體投訴，指「太誇張了，竟無緣無故毆打別人的頭，完全不能接受」、「荒謬，拍片的人腦袋有問題」。

闖禍後蒲頭

影片招致民憤，劉易斯現身接受媒體訪問，坦承為了在TikTok和YouTube博取點擊，便隨機襲擊路人，結果過了火，「我只是犯了一個錯，每個人都會犯錯」。他指，影片中只有他打人的畫面，但其實事後他與被打的人握手、擁抱。