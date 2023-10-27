闖緬因州保齡球場及酒吧 後備軍槍手開殺戒18死13傷

美國緬因州發生嚴重槍擊案，一名40歲陸軍後備軍槍手，在約一小時內先後闖入保齡球場及酒吧大開殺戒，造成最少18死13傷。事發時保齡球場正舉行兒童賽，場內聚有多達150人，包括約20名小童。槍手行兇後駕車逃去，警方其後在案發現場約11公里外發現槍手座駕，截至本港時間昨晚11時，槍手仍然在逃。據報槍手有精神病前科，近期受幻聽困擾，曾揚言要射擊國民警衛隊基地。

案發在緬因州人口約3.6萬的第二大城市劉易斯頓(Lewiston)，槍手於晚上約7時闖入Sparetime Recreation保齡球場，以AR-15步槍行兇。當時保齡球場正舉行兒童聯賽，場內有約100至150人。一名正準備換上保齡球鞋的目擊者稱，聽到第一下巨響時以為是氣球爆破，「我轉身望向大門，發現那不是氣球，槍手正拿著一把武器」，他嚇得連鞋也不穿，跑到保齡球道盡頭躲避，期間聽到10下槍聲。槍手之後轉至Schemengees酒吧，當時酒吧正舉行布袋球之夜活動(cornhole night)，老闆說︰「那本是個快樂夜晚……這(槍擊)完全不是預計會發生的事，實在是噩夢」。酒吧一名男顧客稱，起初聽到幾下槍聲，以為是有人在玩萬聖節活動傳出，直到大家開始奔跑，他才知大難臨頭。據稱酒吧內有14至16人中槍。

