關島進入緊急狀態　瑪娃繼續維持｢超級颱風｣往菲律賓台灣接近

瑪娃颱風是數十年來侵襲關島威力最大的颱風，颱風過後，關島總督葛雷羅（Lou Leon Guerrero）為了安全顧慮，仍然敦促關島居民仍然繼續留在家中，不要外出。根據聯合颱風預報中心預報，當瑪娃颱風通過關島後，已經變成時速150公里的超級颱風。瑪娃颱風繼續往西北西前進，遠離關島，朝向菲律賓與台灣前進，未來幾天還不會對陸地產生威脅。

根據美國《CNN》報道，美國總統拜登已經宣布關島進入緊急狀態，瑪娃颱風的風眼剛剛通過關島北方，但是颱風的餘威仍然為關島帶來了暴風雨一班的狂風與大雨。葛雷羅25日透過臉書告知關島居民留在家中，直到安全無虞再外出。在關島時間當地25日上午，葛雷羅透過影片表示，最壞的情況已經過去，目前道路可以通行，但是請大家還是繼續留在家中，直到情況改善為止。

瑪娃遠離關島朝菲律賓與台灣前進

葛雷羅說，全島都能感受到颱風的威力，尤其是關島北方。總督新聞秘書克利絲朵說，目前沒有因為颱風造成的傷亡。聯合颱風預報中心表示，24日傍晚關島國際機場出現時速71公里風速，最大陣風高達105公里，當瑪娃颱風通過關島，已經變成時速150公里的超級颱風。

根據關島當地的測量，周四傍晚暴風的時速已經高達165公里，最大陣風高達200公里。瑪娃颱風繼續往西北西前進，遠離關島，朝向菲律賓與台灣前進，未來幾天還不會對陸地產生威脅，未來 12小時到24小時，瑪娃颱風還會繼續增強威力，然後慢慢減弱。

因為颱風侵襲，關島電網受到損害，關島大部分居民都面臨停電的狀態，在5萬2000個用戶當中，僅有1000戶還有電力。

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