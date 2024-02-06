關東大雪｜東京連夜大雪 雪中行走點樣先安全？(多圖)

日本氣象廳周一(5日)對東京發布入冬以來首次大雪警報，至周二(6日)市中心多處有5厘米以上積雪。不少外國人赴東京旅遊，很多人可能不熟悉如何雪中行走，最好做法是學企鵝走路般，小步小步移動會較安全。

日媒報道，東京等首都圈降下大雪的高峰期可能在周一晚，到周二早晨減緩，但交通仍大受影響。周二白天仍會降雪，但時間較短。料截至傍晚的降雪量，關東山區為40厘米、甲信地區30厘米、關東平地15厘米，東京23區8厘米。

雪中行走如何較安全？

媒體特別提醒民眾，在雪地上行走最好是背背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雙手插在口袋裡，或拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來。如果雙手插袋，一旦滑倒時就沒辦法即時應變，很可能會受重傷。也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到保護作用。最好選擇防水質料衣物，即使濕了也不容易著涼。