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國際
2024-02-06 12:34:37

關東大雪｜東京連夜大雪 雪中行走點樣先安全？(多圖)

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JR新宿站外周二早上有厚厚積雪。(美聯社)

JR新宿站外周二早上有厚厚積雪。(美聯社)

日本氣象廳周一(5)對東京發布入冬以來首次大雪警報，至周二(6日)市中心多處有5厘米以上積雪。不少外國人赴東京旅遊，很多人可能不熟悉如何雪中行走，最好做法是學企鵝走路般，小步小步移動會較安全。

日媒報道，東京等首都圈降下大雪的高峰期可能在周一晚，到周二早晨減緩，但交通仍大受影響。周二白天仍會降雪，但時間較短。料截至傍晚的降雪量，關東山區為40厘米、甲信地區30厘米、關東平地15厘米，東京238厘米。

雪中行走如何較安全？

媒體特別提醒民眾，在雪地上行走最好是背背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雙手插在口袋裡，或拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來。如果雙手插袋，一旦滑倒時就沒辦法即時應變，很可能會受重傷。也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到保護作用。最好選擇防水質料衣物，即使濕了也不容易著涼。

東京周一晚降雪，民眾外出時撐傘。(美聯社) 東京周一晚降大雪。(美聯社) 東京周一晚降大雪。(美聯社) 東京周一晚降大雪，地面積雪。(美聯社) 澀谷周二早上地面積雪。(互聯網) 千葉縣居民周二早上清理積雪。(互聯網) 長野縣居民周二早上清理積雪。(互聯網) 東京周二早上仍降雪，東京站外積雪。(美聯社) 東京周一降雪，民眾在銀座撐傘而行。(路透社) 東京周一降雪，民眾在銀座撐傘而行。(路透社) 東京周一晚降雪，民眾外出時撐傘。(路透社) 東京周一晚降雪，孩童在公園玩雪。(路透社) 東京周一晚降雪，孩童在公園玩雪。(路透社) 東京周一降雪，路面積雪。(路透社) 東京周一晚降雪，民眾外出時撐傘。(路透社)

注意上落車處

另外，行人天橋等地方由於不與地面接觸，地面上的熱量很難傳遞，即使結冰也很難融化，因此下雪後行天橋要特別小心。此外，上巴士或搭的士等地方，因積雪被反覆踩踏和車輪輾過壓實，這些地方會很滑。還有建築物出入口，因鞋子上的雪通常會被蹭在出入口，都要特別注意，小心滑倒。

東京消防廳表示，受降雪及道路結冰影響，截至周一晚9時，40人在路上滑倒須送院，所幸沒人受重傷。傷者年齡最小4歲、最高92歲，小童及長者在積雪道路上行走應特別注意。

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降雪翌日更危險

相較降雪當天，因路滑摔倒送院人數在降雪翌日會更多，因此即使降雪高峰已過，民眾仍不能掉以輕心。周一降雪持續一整夜，周二早上的道路料到處都是積雪、雪泥和冰塊，行走時須特別留心。

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