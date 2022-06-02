關注種族仇恨 BTS訪白宮晤拜登

美國白宮周二迎來拜登總統上台以來最墟冚場面，皆因南韓天團BTS(防彈少年團)應邀到訪，取代拜登成為白宮主角。BTS此行表達了對美國針對亞裔仇恨案上升的關注，在白宮新聞發布會上輪流發表講話，其後與拜登閉門會面。拜登表示外界高度關注BTS的言論，感謝他們發聲，會面後與BTS眾成員合照「派心」。

BTS隊長RM金南俊以英文開場及作結，其他成員以韓文輪流發言。金南俊說「很榮幸獲邀到白宮討論亞裔仇恨案、種族共融及多元這些重要議題」，指這次行程也提醒他們身為藝人可做些甚麼；Jimin朴智旻說「我們對(美國)近期仇恨案急增感心碎……冀藉此機會再發聲停止仇恨案」；Jin金碩珍稱BTS與AANHPI(亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民)並肩；V金泰亨則說各種族均有自身歷史，「冀今天能踏出互相尊重及理解的一步」。簡報室內擠滿記者，不少是日韓傳媒，離場前有韓記者高喊「BTS加油」。

BTS其後與拜登在橢圓形辦公室會面，RM金南俊感謝華府致力打擊種族仇恨，包括拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」等，稱BTS亦希望略盡綿力。拜登稱「人們非常關注你們的言論，你們正在做的對所有人都有益……不只是因為你們的才華，而是你們傳達的訊息」。