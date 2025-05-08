關稅作籌碼 終有「斬獲」 特朗普：與英國達成全面貿易協議

美國總統特朗普暫緩向全球實施對等關稅後，美方隨即與多國進行磋商，尋求達成貿易協議。特朗普周三於社交平台發文先大賣關子，稱將與一個「備受尊重的大國代表，共同公布重大的貿易協議」，會是眾多協議中的首份，外界猜測是英國。他其後再發文稱，與英國達成「全面且廣泛的」貿易協議。 特朗普周四在其社交平台「Truth Social」寫道：「與英國達成的協議是全面且廣泛的，會在未來許多年鞏固美國和英國之間的關係。」又說：「鑑於我們(美英)擁有悠久的歷史與忠誠，非常榮幸能跟英國作出首項公布。許多其他協議正處於嚴肅認真的談判階段，持續關注吧！」他其後在白宮記者會上作公布，表示：「最後細節正在擬定中，未來數周，我們將具決定性。」他說，這協議確認國際貿易的對等和公平原則，增加美國牛肉、乙醇及其他農產品進口英國的額度。

美國現時向英國徵收10%關稅及25%汽車和鋼鋁關稅，並沒徵收更高的對等關稅。據報，英國商貿官員正在華盛頓與美方磋商貿易協議，討論美國降低對英國鋼鋁和汽車關稅，英國則會調低美國汽車和農產品關稅，甚至可能取消對美國科技公司的稅項作為交換。 料協議僅涉關稅「重災區」 路透社分析指，預料美英達成的並非全面的貿易協議，反之是「範圍有限」，當中英國只能確保降低兩大「重災區」鋼鋁和汽車的關稅，英國則會降低美國進口汽車的關稅。美國也要求英國降低甚至取消2%數碼服務稅，以保障美國科技公司在英國的經營收益。此外，預料雙方在協議中將承諾在其他貿易範疇會繼續磋商。



「誰打了第一個電話？」 對於中美關稅爭議，特朗普重申不會下調對中國進口貨品關稅。他周三在白宮回答提問時表明，不會為了與中國談判而降低對中國實施的145%關稅，「(你會調低關稅尋求與中國談判嗎？)不會。(中國指是美國提出本周貿易談判立場不變，你是否仍有信心與中國達成協議？)他們說是我們提出的嗎？我認為他們應回去看看紀錄。」 外界預料副總理何立峰周五訪問瑞士期間，將與美國財長貝森特會談。貝森特被霍士新聞問到是「誰打了第一個電話？」他結結巴巴地說：「那個……有很多電話，那個……沒有甚麼『誰先打的電話』……(雙方)有很多接觸點」。中國駐美大使館發言人重申，會談是應美方請求舉行，美方通過多個渠道主動傳遞訊息，中方認真評估後同意。

