關稅戰降溫 稀土出口管制鬆綁 中國暫緩制裁45家美企

中美周日在瑞士日內瓦達成共識、互降關稅後，關稅戰暫降溫，中國商務部宣布，從周三起暫緩將28家美國實體列入出口管制管控名單、將17家美國實體列入不可靠實體清單，為期90天，意味著經審批後，中國企業可恢復向美企出口稀土相關物項。同時，中美官員就關稅問題繼續磋商，路透社引述南韓官員指，參與日內瓦談判的商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，與美國貿易代表格里爾，周四在南韓濟州出席亞太經合組織貿易部長會議期間舉行雙邊會談。

周一公布的中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」。商務部發言人周三晚表示，根據出口管制法規定，商務部於4月4日和9日發布的兩項公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談的共識，決定自5月14日起，在90天內暫停相關措施。出口商如需向上述實體出口兩用物項，應根據相關規定向商務部申請，商務部將依法審批。

發言人並指，不可靠實體清單工作機制於4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。為落實中美會談共識，暫停相關措施90天。中國企業可申請與上述實體進行交易，上述工作機制將依法審批。4月2日，美國總統特朗普宣布向全球實施對等關稅後，中國商務部及海關總署隨即於4日公告，即日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，被視為對美國加徵關稅的反制措施。

據報中國4月底放寬稀土出口管制 路透社報道，在中美關稅戰休戰前，中國當局4月底已向國內至少4家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，是自4月初管制出口以來首次，儘管出口許可證是發給歐洲及越南客戶的供應商，但業內估計，美國公司將更易獲得出口許可。中國智庫中國人民大學重陽金融研究院團隊分析指，這次中美聲明達成了「階段性」共識，但這一結果不意味中美結構性矛盾實質消解，也不預示大國博弈邏輯的根本改變，更不意味著中美未來不會出現摩擦與嚴重分歧。當中，汽車、鋼鋁關稅、芬太尼以及華為等問題，仍有待處理。