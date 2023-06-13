關西機場手信商店銳減　旅客撲空成「土產難民」

日本網路社群稱買不到手信的人為「土產難民」

日媒《產經新聞》報道，近日日本社群網站上盛傳，表示現在關西機場幾乎沒有賣手信的店家，數量稀少到已經幾乎是「滅絕狀態」。一名來自東京的51歲男子就表示，5月下旬回和歌山老家探親，準備在機場買手信回公司時，卻找不到半間商店，直到過安檢後才有零星幾間店。日本網路社群將想買手信但買不到的人稱為「土產難民」（土産物難民），報道指出，店家之所以大幅減少，是因為從2021年5月28日起，關西機場第一航廈就開始了為期5年的大型整修工程。原本在安檢前的區域，機場2、3樓加起來應該有8間手信店。但3樓因為工程的關係，現在整個區域完全封閉。其他有些店家則因為受到疫情的衝擊，陸續倒閉，才會導致現在幾近滅絕的狀態。事實上，關西機場此次整修後，準備將大部分的手信店移至安檢過後的區域，因為過去常有旅客在機場的手信店逛到流連忘返，導致耽誤登機時間，航空公司地勤只好到處廣播找人的狀況，為了避免類似情況多次發生，並增加登機效率，才會希望旅客能夠在安檢後再買。有網友也提醒，想要購買手信當作紀念的旅客，建議在抵達關西機場前就先採買好，避免成為「土產難民」的一員。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章