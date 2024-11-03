關鍵搖擺州密歇根 賀錦麗有些微優勢 非法移民為關鍵詞｜美國大選2024

在美國總統選戰最後衝刺階段，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人特朗普，在七大關鍵搖擺州份密歇根(Michigan)的角逐，圍繞著邊境非法移民等議題展開。密歇根州最大城市底特律所在的韋恩縣(Wayne County)，是州內人口最多、最「搖擺」的縣之一，該縣選情很大程度上反映該州總體趨勢。 位於美國五大湖地區的密歇根州，處在美國製造業集中的「鐵鏽帶」(Rust Belt)上，在總統選舉中有15張選舉人票。該州是民主黨人「必保不可」的3個「藍牆」州份之一。由於密歇根州選舉人票數權重在搖擺州份中高達16%，若賀錦麗在該州落敗，勝選難度勢大增。

美國大選2024｜黑人女侍應選民︰兩黨均沒為我階層做實事 從經濟政策看，作為密歇根州支柱產業的汽車製造業衰落，加上過去4年高通脹持續影響民生，該州選民對聯邦政府頗有不滿。底特律市中心一間餐廳的黑人女侍應威爾遜表示，自己目前不確定投票給誰，「我的立場跟我是黑人無關，而是因為兩個候選人都沒有為我這個階層的人做實事」。 外界關注近年美國仇外情緒在社會蔓延，移民政策因此成為密歇根州選民關注的重點議題。特朗普執政期間對非法移民實施非常嚴格的限制，不僅力推興建美墨邊境圍牆，更多次用歧視性詞語統稱非法移民。拜登出任總統後立即廢除一系列被其稱「有違倫理道德」的政策。作為拜登政府應對非法移民問題的總負責人，賀錦麗曾出訪中美洲，欲透過解決非法移民來源國的經濟及社會問題，從「源頭」減少非法移民人數。

特朗普賀錦麗近日在密歇根州拉票︰

美國大選2024｜非法移民政策 密歇根選民陷分歧 特朗普主張收緊非法移民政策，獲不少人支持。在密歇根州韋恩縣，來自羅馬尼亞的移民蓋拉西姆表示，非常擁護特朗普嚴格的移民政策，認為這是能讓美國更安全的正確做法。但也有選民不以為然，密歇根大學行政部門職員福格爾，日前提早郵遞投票給賀錦麗，她稱不認同共和黨人的非法移民政策，認為移民獲收容後，也應享有美國公民的社會權利。 美國大選2024｜退伍老兵選民︰國會山莊騷亂重演不出奇 已退休的底特律市民、退伍老兵托爾則說對兩黨移民政策均感不滿，但指非法移民不應成為加重犯罪等問題的源頭，只有維護社會秩序的外國移民才能被接受。托爾亦不滿美國總統選舉充斥著人身攻擊，鮮有冷靜的政策討論，並指候選人的競選承諾常流於空談，直言若再發生類似2021年國會山莊騷亂，也不感意外。

美國大選2024｜賀錦麗密歇根領先1個百分點 根據美國廣播公司(ABC)的最新民調，特朗普的支持度在7個關鍵搖擺州份中的5個領先賀錦麗，分別為賓夕法尼亞、內華達、北卡羅來納、喬治亞及亞利桑那州，但僅領先不足1個至2個百分點；賀錦麗則在威斯康辛州領先特朗普不足1個百分點，並在密歇根州領先1個百分點。