關閉胡志明市旗艦店 落戶10年擴展寸進 為何麥當勞進軍越南失利？｜國際專題

麥當勞都要敗走？麥當勞進軍越南10年，不但未達成開設百間分店的目標，近日還關閉胡志明市旗艦店。有分析指，麥當勞餐點較貴，且店舖租金高漲，導致麥當勞拓展越南市場舉步維艱。 胡志明市旗艦店特色 越南媒體VTC News報道，麥當勞本月19日關閉胡志明市第一郡的濱城(Ben Thanh)門市。麥當勞2014年2月進軍越南，首間門市位於胡志明市，濱城店於2014年5月開幕，是麥當勞在越南的第二間門市。該店24小時營業並位於遊客區的黃金地段，部分製作流程以透明廚房方式呈現，又是麥當勞在越南第一間設外賣專用櫃台的門市，被認為是具指標性的重點門市。

與擴展目標相距甚遠 麥當勞當年落戶越南時，表示目標是10年要開100間分店，但現在10年後只開了36間，包括經濟重心胡志明市18間、首都河內10間，其餘分布在海防、平陽省、峴港等，至今胡志明市已關閉一間。 分析指，越南是麥當勞版圖中門市數量最少的市場，排名倒數第二的新加坡都有約140間。麥當勞在越南擴展緩慢，還要關店，原因是餐點價格不夠「貼地」，加上胡志明市舖租高昂。

麥當勞在越南受歡迎程度排第幾？ 有調查報告顯示，越南的快餐消費族龐大，高達45%受訪者每天或每周都會吃快餐，其中以18至21歲族群是主力消費者，而這趨勢在都市地區更為明顯。調查指出，最受越南人歡迎的4個快餐品牌依序為肯德基(KFC)、Jollibee、Lotteria、麥當勞。KFC受歡迎程度是麥當勞的2倍，59.2%受訪者選擇吃KFC，29.5%選擇吃麥當勞。