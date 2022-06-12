防健康外洩 傳普京外訪攜「屎袋」並帶回國

自從俄羅斯總統普京出兵攻打烏克蘭，外界對其健康諸多揣測，包括罹患癌症、認知障礙和柏金遜症等。最新則有報道指，負責普京安全的聯邦保護局人員在他外訪時，除了保護他，另一職責是保管他的糞便，避免他人收集總統的健康資料。有關人員會將普京的糞便放入特制的袋內，並裝入專門用於運屎的公事包內帶回俄羅斯。

被指自帶便盆

法國周刊Paris Match兩名調查記者Regis Gente和Mikhail Rubin聲稱，見過普京於2017年5月29日訪法國和2019年10月訪沙特阿拉伯時兩個「 裝屎袋」。Gente著有關於俄羅斯的書藉，而Rubin則採訪俄羅斯時事超過10年。上述例子可見普京在外訪時帶有「私家廁所」，或由數名保鑣陪同去廁所。另有說法指他使用便攜式便盆。另有報道指，普京在2019年12月於法國巴黎出席烏克蘭峰會時，被見到在6名保鑣陪同下去洗手間。當時普京在法國總統官邸愛麗舍宮內，5名保鑣先行步出廁所視察周圍環境，另一名保鑣則尾隨普京步出。

英國廣播公司(BBC)前記者Farida Rustamova在Twitter回應有關報道稱，真有其事；普京一名舊識說他自上台執政以來，便帶著私家廁所外訪。Rustamova又說，普京之前到訪奧地利維也納藝術史博物館時，女演員Julia Louis Dreyfus指博物館職員向她說，普京帶著「私家廁所」和便盆。