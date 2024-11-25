防熊長城？北海道棕熊入侵社區頻傳 商家計劃建設100公里電圍欄分隔人與熊

日本北海道近年發生棕熊入侵住宅區襲擊居民事件，有商家正構思利用電圍欄建造一條長達百公里的「防熊長城」，讓人熊共存。 北海道文化放送(UHB)報道，2021年6月，一隻身長約1.6米的棕熊入侵札幌市東區住宅區，造成4人受傷。當局跟研究人員等進行徹底調查後得到結論，推測該頭公熊為尋找母熊，可能沿著河川從10公里外的北側山區南下，誤入住宅區。65歲的小谷榮二經營一間製造與販售野生動物陷阱和電圍欄的公司，由於難以防止棕熊入侵，他提出建造一道總長度100公里電圍欄的計劃。

設置圍欄放牧 促進經濟 小谷說，從當別町到新十津川的直線距離約50公里，如果可以用總長度約100公里的電圍欄作為緩衝，就能讓人類跟北海道北側的熊共同生存，「讓熊不進入電圍欄內的人類生活圈，同時還能放牧乳牛及肉牛，促進經濟」。 若設置100公里長的電圍欄，可能需要10億日圓(約5,000萬港元)經費，但若能藉此放牧牛隻，不用倚賴價格高漲的進口飼料，可降低3至5成的飼養成本。

成效得到驗證 小谷與北海道大學農學部從2021年開始研究這項計劃。據悉，設置電圍欄有一定成效。例如，棕熊出沒頻繁的知床半島斜里町，2006年開始在宇登呂設置4公里的防熊電圍欄，2007年啟用。原本1年有49宗目擊熊出沒事件，電圍欄啟用後減至5宗。

由於成效顯著，電圍欄延長2公里，但也有連串問題。除了設置費用多數由町公所負擔、部分由北海道政府補助外，電圍欄接觸到草就會漏電導致無效，所以必須勤割草，且每年包括電費在內的維修費要花約170萬日圓(約8.5萬港元)。 預計2050年落實計劃 為解決問題，小谷和北海道大學農學部推動共同研究，希望獲批准為環境省的研究項目，並在今年10月18日提出上述計劃。小谷說，向中央提出的申請要花約5年時間，首先包括在當別町利用町公所林地在內，建造10至20公里的人熊緩衝地帶，「如果一切順利，希望延伸5倍或10倍的距離」。

這不僅是一道屏障，也將創造經濟效益的人熊緩衝地帶。計劃預計到2050年才能落實執行，為了踏出人類與棕熊共存的一步，長期行動才剛開始。