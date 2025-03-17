阿伯當眾殺貓稱「又唔係殺人」　2日後遭槍殺(有片)

巴西塞阿拉州一名76歲男子，早前公然虐殺一隻小貓，還反駁勸阻者「又不是殺人」，影片曝光後引發抨擊，結果他於兩日後在家中被人槍殺斃命，目前警方還在追查謀殺案與虐貓案是否相關。

綜合報道，這名老翁7日在索洛諾波利市住家附近發現一隻小貓，他抓著小貓尾巴，無視小貓掙扎，殘忍地把牠擲落地面，其他民眾目擊勸阻，並警告虐待動物是犯罪行為，他卻反駁：「我又不是殺人！」小貓最終斃命。老翁其後被警方以虐待動物為由拘捕，獲准回家等待開庭的通知。