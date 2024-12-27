阿塞拜疆客機疑遭俄軍擊落 38人罹難 機身現可疑孔洞

阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)一架原定飛往車臣、載有67人的客機周三在哈薩克西部試圖緊急降落時墜毀，造成38人死亡，另29人生還。阿塞拜疆周四全國哀悼一日，國家主席習近平向相關國家領袖致慰問電。黑盒已尋回，阿塞拜疆檢察當局正循刑事方向調查；據報機身有類似炮擊造成的孔洞，俄媒推測或是俄軍誤判客機為烏克蘭無人機，將其擊落。 客機周三原定從阿塞拜疆首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯以南車臣首府格羅茲尼(Grozny)，途中突然偏離航道，試圖緊急降落哈薩克西部城市阿克套(Aktau)機場時，於距離機場約3公里處墜毀。機上載有62名乘客及5名機組人員，當中42名阿塞拜疆人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人、3名吉爾吉斯人。

格羅茲尼機場指，客機約在當地早上9時20分要求緊急降落，一度在上空盤旋，約10分鐘後墜毀。網上影片可見，客機急速下墜，撞擊地面即爆出巨大火團。另有影片顯示，機身斷成數截，機身前半起火焚毀，機尾殘骸倒置在草地上，救援人員從殘骸救出乘客。事故造成38人罹難，29人受傷送院。 俄聯邦航空運輸局指，初步資料顯示，客機因撞擊鳥群而須改道並急降，另有俄媒報道，客機因格羅茲尼大霧而改變航道。由俄軍上尉杜馬諾夫經營的Telegram頻道「戰鬥轟炸機」發布的影片顯示，客機機身疑有一些孔洞，與炮擊或爆炸時彈片造成的痕跡類似，而這些孔洞不太可能是鳥擊造成。路透社引述俄方消息指，烏克蘭周三曾以無人機攻擊車臣附近地區，當地機場須關閉。俄媒猜測客機可能被俄軍防空系統誤判為烏克蘭無人機而遭擊落。

客機出事前疑遭干擾 航空監測網站FlightRadar24的航機追蹤數據顯示，客機飛近阿克套機場時，突然向右側大幅轉彎，飛行高度在墜落前幾分鐘內曾劇烈變動。 網站貼文指，客機曾遭遇「強烈的GPS干擾」，導致它「發出錯誤的廣播式自動相關監視(ADS-B)數據」，這些數據是飛航追蹤網站用來追蹤飛機飛行的資訊，而俄羅斯過去也曾被指在廣泛地區干擾GPS訊號。