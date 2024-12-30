阿塞拜疆總統：失事客機被俄「非故意」擊落　向俄方提出三個要求(更新)

阿塞拜疆航空客機上周三（25日）在哈薩克墜毀，造成38人死亡的事故，俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京再次與阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話繼續討論相關問題。



阿利耶夫接受阿塞拜疆電視台訪問時表示，失事客機是被俄羅斯非故意擊落，阿方向俄方提出3項要求，分別是向阿塞拜疆道歉；承認罪責；懲罰要負責任的人並追究刑事責任，以及支付賠償。他指有關要求已於過去的星期五正式傳達予俄方，其中第一個條件已經滿足，希望其他條件亦被接受。阿利耶夫強調並非指俄羅斯故意擊落客機，但客機被擊落亦是不容置疑的事實，機師在客機被擊中時可能認為是撞到飛鳥，只是因為當時無人想到客機會被地面射擊。



阿利耶夫對於俄方有人提出客機上發生氣罐爆炸的說法，感到遺憾及驚訝，形容猜測荒謬。他指客機遭受射擊，機尾嚴重受損，機身布滿孔洞，可完全排除鳥群撞擊的說法。初步調查得出的事實表明，客機是在俄羅斯境內的格羅茲尼市附近遭受外部損壞，並因電子戰手段的影響而失去控制，最終原因將在對俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀數據被分析後公布。



阿利耶夫又說仍有很多問題需要澄清，包括為何客機不能降落在格羅茲尼機場、電子戰在幾大程度上影響客機控制，以及客機是在何時被地面擊中。

普京上星期六致歉 普京在上星期六首次就事件致電阿利耶夫，對客機在俄羅斯領空發生的悲劇事件致歉。克里姆林宮的相關聲明無提及客機是否被俄方炮火波及而失事。