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國際
2024-12-28 17:15:43

阿塞拜疆航空墜毁38死　空姐罹難前仍盡力安撫乘客

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這架航班墜機後斷成兩截。（圖/美聯社）

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阿塞拜疆航空公司一架載有67人的班機25日在哈薩克墜毀，造成38人死亡、29人生還，根據一段錄影顯示，一名空姐直到飛機墜毀前，仍在努力安撫乘客「一切都會好起來的」，而這名空姐最終罹難。

「一切都會好起來的」

英國《每日郵報》報道，這名空姐阿利耶娃 （Hokuma Aliyeva）在班機出現異常的過程中，仍然努力安撫恐慌的乘客，她使用廣播系統不斷重複告訴乘客：「一切都會好起來的。」

但最終這架班機墜毀，阿利耶娃也成為不幸罹難的38人之一。她的家屬說，阿利耶娃樂觀開朗，並為她的英勇行為感到自豪。

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阿塞拜疆航空一架客機在哈薩克西部墜毀，機上有72人。(影片截圖) 阿塞拜疆航空一架客機在哈薩克西部墜毀，機上有72人。(影片截圖) 阿塞拜疆航空公司一架客機在哈薩克墜毀（路透社） 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機殘骸。(美聯社) 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機機尾殘骸。(美聯社) 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機機尾殘骸。(美聯社) 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機機尾殘骸。(美聯社) 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機殘骸。(美聯社) 阿塞拜疆航空客機周三在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀，至少造成38人死亡。圖為客機殘骸。(美聯社)

遭俄羅斯地對空導彈擊中

這架編號J2-8243的阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）班機，原訂從阿塞拜疆首都巴庫（Baku）飛往俄國南部格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線並墜毀於哈薩克西部阿克陶（Aktau）附近，導致38人罹難，有29人生還。阿塞拜疆政府消息人士證實，是一枚俄羅斯地對空導彈導致該班機墜毀。

消息人士說，導彈是在俄羅斯車臣共和國（Chechen Republic）首府格羅茲尼上空出現無人機活動，發射出去，並在這架班機旁爆炸，事發後機師要求緊急降落，但卻未獲准降落俄國任何機場，並被命令飛越裏海（Caspian Sea）前往哈薩克阿克陶市，導致班機在空中不斷盤旋，最終墜毀。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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