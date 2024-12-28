阿塞拜疆航空墜毁38死　空姐罹難前仍盡力安撫乘客

阿塞拜疆航空公司一架載有67人的班機25日在哈薩克墜毀，造成38人死亡、29人生還，根據一段錄影顯示，一名空姐直到飛機墜毀前，仍在努力安撫乘客「一切都會好起來的」，而這名空姐最終罹難。
「一切都會好起來的」
英國《每日郵報》報道，這名空姐阿利耶娃 （Hokuma Aliyeva）在班機出現異常的過程中，仍然努力安撫恐慌的乘客，她使用廣播系統不斷重複告訴乘客：「一切都會好起來的。」
但最終這架班機墜毀，阿利耶娃也成為不幸罹難的38人之一。她的家屬說，阿利耶娃樂觀開朗，並為她的英勇行為感到自豪。
遭俄羅斯地對空導彈擊中
這架編號J2-8243的阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）班機，原訂從阿塞拜疆首都巴庫（Baku）飛往俄國南部格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線並墜毀於哈薩克西部阿克陶（Aktau）附近，導致38人罹難，有29人生還。阿塞拜疆政府消息人士證實，是一枚俄羅斯地對空導彈導致該班機墜毀。
消息人士說，導彈是在俄羅斯車臣共和國（Chechen Republic）首府格羅茲尼上空出現無人機活動，發射出去，並在這架班機旁爆炸，事發後機師要求緊急降落，但卻未獲准降落俄國任何機場，並被命令飛越裏海（Caspian Sea）前往哈薩克阿克陶市，導致班機在空中不斷盤旋，最終墜毀。
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