阿塞拜疆航空墜毁38死　空姐罹難前仍盡力安撫乘客

阿塞拜疆航空公司一架載有67人的班機25日在哈薩克墜毀，造成38人死亡、29人生還，根據一段錄影顯示，一名空姐直到飛機墜毀前，仍在努力安撫乘客「一切都會好起來的」，而這名空姐最終罹難。

「一切都會好起來的」

英國《每日郵報》報道，這名空姐阿利耶娃 （Hokuma Aliyeva）在班機出現異常的過程中，仍然努力安撫恐慌的乘客，她使用廣播系統不斷重複告訴乘客：「一切都會好起來的。」

但最終這架班機墜毀，阿利耶娃也成為不幸罹難的38人之一。她的家屬說，阿利耶娃樂觀開朗，並為她的英勇行為感到自豪。