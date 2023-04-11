阿姆斯特丹欲洗底 遷走紅燈區遇阻力 居民與性工作者齊聲反對

荷蘭首都阿姆斯特丹的紅燈區歷史悠久、國際知名。當地近日正討論讓合法性工作者從紅燈區遷至市郊的「色情中心」(erotic centre)，但居民與市長意見相左，氣氛緊繃。 阿姆斯特丹城南一處會議廳內召開居民諮詢大會，數百名不滿家門前出現「大型妓院」的居民意外發現，性工作者們也想繼續留在市區的霓虹燈櫥窗裡，因此和他們站在同一陣線。 市長被嘲為「妓院夫人」 市長霍爾賽馬(Femke Halsema)處於爭議核心，反對者嘲諷她是「妓院夫人」，但她仍堅持實施這項不受歡迎的計劃，要將性工作者遷出市區。會議地點距離霍爾賽馬提議興建色情中心的3個地點之一很近。依照規劃，色情中心將設置100個包廂。

性工作者反對遷出市區 一名年長居民頸上繫著兩個金色氣球，上面寫著「不要」，還有人拿著紅色小燈當作抗議道具。一名母親在會上哭著說：「(設色情中心)想都別想。」 性工作者也堅持要留在市區的De Wallen紅燈區，指控當局因為區內的犯罪、醉酒和毒品濫用等投訴，拿他們來開刀。自稱Michelle性工作者表示：「市長說我們只是個觀光景點，大家是來嘲笑我們，但事實不是這樣。」 阿姆斯特丹欲擺脫「罪惡之城」形象 阿姆斯特丹想保存城市靈魂的同時，也希望擺脫「罪惡之城」的形象，並減輕觀光業所承受的衝擊，遷移紅燈區的問題，因此成為當地未來走向之爭。 色情中心可能要數年才會建成，市政府目標是在2023年底前決定地點。霍爾賽馬慨嘆：「不管我們做甚麼選擇，總會有人示威、反對。」 上月，數十名戴著面具的性工作者高舉寫著「拯救紅燈區」的標語牌，與霍爾賽馬和市政府對峙。性工作者指，遷移紅燈區不僅不利他們生計，也威脅人身安全。