阿姆斯特丹飛機升空引擎噴火　急盤旋放油折返(有片)

荷蘭皇家航空(KLM)一架波音777-300ER客機上周六(17日)中午12時03分從荷蘭阿姆斯特丹起飛，原定前往印度孟買，詎料飛機才升空不久，左側引擎就不住噴出火焰，幸機師隨即盤旋放油，緊急折返原機場。

綜合報道，這架KL877飛機17日從阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol Airport)起飛，但升空不欠，地面人員就發現飛機左側引擎竄出火焰，機師獲悉事件後，立即執行緊急程序，飛機在6,000英尺的高度停止爬升，並在北海上空盤旋，啟動燃油排放程序，當飛行員執行緊急檢查時，乘客陷入了恐慌，急切等待降落。