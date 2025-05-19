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國際
2025-05-19 15:00:00

阿姆斯特丹飛機升空引擎噴火　急盤旋放油折返(有片)

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阿姆斯特丹飛機升空引擎噴火，急盤旋放油折返。(X)

阿姆斯特丹飛機升空引擎噴火，急盤旋放油折返。(X)

荷蘭皇家航空(KLM)一架波音777-300ER客機上周六(17)中午1203分從荷蘭阿姆斯特丹起飛，原定前往印度孟買，詎料飛機才升空不久，左側引擎就不住噴出火焰，幸機師隨即盤旋放油，緊急折返原機場。

綜合報道，這架KL877飛機17日從阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol Airport)起飛，但升空不欠，地面人員就發現飛機左側引擎竄出火焰，機師獲悉事件後，立即執行緊急程序，飛機在6,000英尺的高度停止爬升，並在北海上空盤旋，啟動燃油排放程序，當飛行員執行緊急檢查時，乘客陷入了恐慌，急切等待降落。

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航班在北海上空盤旋，啟動燃油排放程序。(Flightradar24) 專家指出，這可能是鳥擊等狀況造成，恐危及飛行安全。(X)

事件無造成人員傷亡

2小時後，客機最終安全降落於史基浦機場，事件無造成人員傷亡。緊急救援部門在跑道盡頭待命。所有乘客需要等待航班安排。針對引擎噴出火焰的狀況，儘管現階段判定起火原因還太早，但專家指出，這可能是鳥擊等狀況造成，恐危及飛行安全。

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