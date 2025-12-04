阿富汗一家十三口遭滅門　8萬人圍觀下13歲遺屬槍決凶手

阿富汗一名13歲少年在8萬名觀眾圍觀下，親手槍決殺害其全家13人的凶手。公開處決事件於霍斯特省（Khost）體育場執行，再次凸顯塔利班重新掌權後，該國人權狀況急速惡化，自2021年美國和北約部隊撤離以來，已有12名男子遭公開處決。 據《每日郵報》（Daily Mail）報道，阿富汗最高法院聲明指出，被處決的曼加爾（Mangal）今年1月闖入霍斯特省一處民宅，射殺該名少年的13名家人，其中包括數名兒童和3名婦女。唯一倖存的13歲少年在當地時間2日於體育場內連開3槍，結束了凶手的性命。從體育場外拍攝的影片中，可聽見槍聲響起，湧入現場圍觀的8萬名民眾齊聲高呼「真主至大」（Allahu Akbar）。

提出「寬恕與和解」的選項 此案經過地方法院、上訴法院及最高法院「極為精確且反覆」的審查，最終判處曼加爾「報復性懲罰」死刑，並獲阿富汗最高領導人阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）批准執行。法院表示，曼加爾與其他共犯一同犯案，被判處謀殺罪的報復性懲罰。 塔利班當局曾向死者親屬提出「寬恕與和解」的選項，若家屬同意寬恕，可讓凶手免於一死，但死者親屬堅決拒絕，要求執行死刑。法院在聲明中補充：「受害者家屬被提供了赦免與和平的選項，但他們拒絕了。」當局1日還發布官方通知，廣泛呼籲民眾前往參與這場處決。

「未來不會有人敢殺人」 聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特（Richard Bennett）在處決執行前於X發文表示，這類行為「不人道、殘酷，且屬於不尋常的懲罰，違反國際法」。他強調：「這些行為必須停止。」 然而，一名在場的霍斯特省居民穆吉布·拉赫曼·拉赫馬尼（Mujib Rahman Rahmani）卻對此表示支持，認為這些處決「可能會是正面的」，因為「未來不會有人敢殺人」。 塔利班統治者對阿富汗實施嚴格的伊斯蘭教法（Sharia law）詮釋，其中包括恢復公開處決，以及禁止阿富汗婦女和女孩接受中學和大學教育，並禁止她們從事大多數形式的工作。

