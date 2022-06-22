阿富汗地震千人死亡 農民哭訴︰我一人發現40遺體 不少是幼童(多圖)

阿富汗東部周三發生黎克特制6.1級地震，路透社引述當地官員稱，造成最少1,000人死亡、1,500人受傷，料死傷人數將進一步增加。今次是當地20年來傷亡最慘重的地震，有當地記者稱災區哀嚎聲處處。

地震發生在當地時間凌晨1時30分，居民好夢正酣之時，震央位於東南部城市霍斯特(Khost)約44公里處，鄰近巴基斯坦，震源深度約51公里，巴基斯坦及印度均有震感。

大部分已確認的死者居於東部省份帕克蒂卡省(Paktika)，暫已知最少有90間房屋倒塌。一名在該省的當地記者表示︰「在每一條街都會聽到有人為摯愛的死哀嚎。房屋都毀於一旦。」

農民助救人 哭訴發現40具遺體

英國廣播公司(BBC)稱，地震往往在阿富汗釀成嚴重傷亡，部分原因是不少郊區房屋結構差劣。在受災嚴重的偏遠村落Gyan，一名農民哭訴官方救援隊遲遲未到，「我今早到達，我自己一個人已發現40具遺體……大部分死者是非常年幼的小孩。這裡有醫院，但根本應付不了這種災難。」

阿富汗地震 受災村落處山區 救人需時

當地內政部官員稱，不少受災村落位處山區，救援需時且難以即時掌握災情，料死亡人數將上升。當局已派直升機搜救傷者及運送醫療物資和糧食。有報道指，人口約3,800萬的阿富汗去年由塔利班重新掌權後，被國際社會離棄，或會影響各國及時施援，亦未知塔利班能否有效率地動員人力物力救援。