阿富汗地震罹難者增加至2445人 塔利班籲各方提供物資救援災民

阿富汗7日發生規模6.3的強震，更引發多次強烈餘震，房屋倒塌儼然成為平地，不少民眾被活埋。掌權的塔利班政府8日再度更新死傷人數稱，地震已造成逾2400人死亡，死傷人數不斷增加中。《路透社》報道，美國地質調查局 （USGS）稱，地震發生在該國西部赫拉特省（Herat）西北方35公里。塔利班政府表示，地震發生至今已造成2445人喪命，這是阿富汗近年來最嚴重的地震。政府災害部發言人薩耶克（Janan Sayeeq）表示，死亡人數上升至2445人，不過他將受傷人數下調至「超過2000人」。他早前曾表示有約9240人受傷。薩耶克補充，有1320棟房屋遭到毀損。根據國際人道主義組織紅新月會8日稍早報告的死亡人數為500人，死亡人數不斷地在激增。

傷者大多是婦女和兒童

一名赫拉特省的衛生部門官員表示，有200多名死者被送往醫院，其中大多數是婦女和兒童。社交平台上的照片顯示，赫拉特的醫院外設置了床位，以接收大量受害者。塔利班駐杜哈辦事處主任沙欣（Suhail Shaheen）向媒體稱，目前阿富汗急需救援以及食物、飲用水、藥品、衣服和帳篷等物資。並要求地方組織及機構盡快派人到災區救援及安置災民。報道稱，持續數十年的戰事導致阿富汗的基礎設施一片狼藉，更使得救援行動難以進展。阿富汗的醫療系統幾乎完全仰賴外國援助，自塔利班掌權以來，受到塔利班對女性權利的限制以及非政府組織對人道主義危機的擔憂，許多國際援助也被停止或撤出阿富汗。

一名地震災區的民眾表示，地震在赫拉特引發了恐慌，「人們離開了自己的房子，我們都流落街頭」。世界衛生組織（WHO）8日在一份聲明中稱，赫拉特省共有202個公共衛生設施，其中一家大型地區醫院已收治500名傷者。WHO強調，「雖然搜救行動仍在進行，但這些地區的傷亡情況尚未完全確定」。

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