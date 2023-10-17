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國際
2023-10-17 10:20:00

阿富汗地震｜內地紅十字會消息：中國派2架運-20運輸機載50噸物資救援

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根據內地紅十字會發布消息，緊急出動兩架運-20運輸機，載著中國政府及內地紅十字會提供的人道救援物資，馳援阿富汗。

阿富汗近日不斷遭遇強震，造成2000多人罹難，各國紛紛派出救援隊前往，希望能提供幫助，而內地也緊急派出兩架運-20運輸機，載著接近50噸的物資，為災民帶來溫暖。根據內地紅十字會發布消息，考量到阿富汗近日接連發生強震，造成重大人員傷亡及財產損失，成千上萬的家庭流離失所，人道主義情勢嚴峻，西部戰區空軍航空，緊急出動兩架運-20運輸機，載著內地政府及大陸紅十字會提供的人道救援物資，馳援阿富汗。

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運-20運輸機是中國最大型軍用飛機

在機場內，工作人員緊鑼密鼓裝載物資，這批物資包括棉被、保暖衣、帳篷、折疊床等災區民眾急需的生活用品，總重接近50噸，由於航程長、載重大，氣象條件複雜，機組提前對當地情況進行掌握，做足充分的應急準備。據了解，此次任務是運-20運輸機繼去年6月，第二次向阿富汗運送地震災後救援物資，相較於前次，此次飛機裝載物資量更大，停靠機場距離震央更近，對於官兵來說是新的挑戰。參加任務的人員表示「我們對阿富汗人民遭受的地震災難感同身受，在這關鍵的時刻，能夠再次前往阿富汗執行人道救援任務，感到使命在肩，希望他們能早日渡過難關。」而在經過將近4小時的飛行，兩架運-20運輸機依序抵達阿富汗赫拉特國際機場，順利完成物資運送任務。

運-20運輸機（Y-20），代號鯤鵬，是由中國航空工業集團研發的重型遠程戰略軍用運輸機，為目前中國最大型的軍用飛機，2022年6月，阿富汗地震造成該國20年來最嚴重的災情，超過千人喪命，中方派遣2架次運-20裝備干擾彈抵達喀布爾，由當地合作企業將毛毯、帳棚、折疊床等物資送往災區。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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