阿富汗地震｜55歲婦一夜痛失19名家人︰我心受不了(多圖有片)

阿富汗周三發生的地震，已增至1,100人死亡、逾1,650人受傷。東部省帕克蒂卡省(Paktika)是重災區，至少數十條村落淪為一片頹垣敗瓦，一名55歲婦人重傷留院，肉體上的傷可以復元，但她在這場災難中一次過失去19名家人，卻是永難磨滅的傷痛，她不斷悲嘆︰「我還可以去哪裡？我心受不了。」

55歲的Bibi Hawa在帕克蒂卡省首府沙蘭(Sharan)醫院留醫，她說︰「7個在同一間房，5個在另一間，4個在另一間，還有3個在另一間，我家所有人都死了」，聞者心酸。她在床上不斷問︰「我還可以去哪裡？我還可以去哪裡？」護士嘗試安撫她，柔聲安慰她又摸摸她額頭，但Hawa還不住哀嘆「我心受不了」。

與哈瓦在同一間病房內的，還有十多名受傷婦女，有人倦極昏睡，有人用毛氈把自己蓋起來。其中一名婦人Shahmira算是「幸運」的一人，她憶述地震時的情況︰「我們在睡覺時聽到巨響」，「我尖叫，我以為家人都被活埋只得我生還」，最終她無恙，兒子、媳婦及一歲孫仔則受傷。

阿富汗地震 醫院院長哭了

在隔壁的男病房，22歲的Arup Khan說︰「當時非常恐怖……處處都是哭聲。我的家人包括小孩都埋在瓦礫沙塵下。」

另一名生還者Shabir同樣心碎，「(地震時)突然震動我的床也搖晃起來……之後天花板塌下，我被困住，但看到天空。我肩膀脫骹，頭部受傷，最終獲救，但跟我在同一間房內的7至9名家人，相信全都死了。」

沙蘭醫院院長Mohammad Yahya Wiar感同身受，指當傷者送來時「他們在哭，我們也在哭」，「我國貧窮，缺乏資源。這是一場人道危機，就像海嘯。」