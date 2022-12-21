阿富汗塔利班宣布即時禁止女性入讀大學 美國警告後果嚴重

女中學生早於今年3月已被塔利班勒令禁止重返校園，很多女考生在無法上課的情況下考入學試，但她們爭取接受高等教育的希望，最終被這項禁令粉碎，連在學女大學生攻讀到一半的學位亦將失掉。

塔利班高等教育部發信下令所有公立及私立大學，即時禁止所有女學生上學，直至另行通知。塔利班是於本月初全國舉行大學入學試之後頒布禁令。

阿富汗塔利班周二宣布即日起禁止女性讀大學。美國回應指，會繼續和盟友合作支持阿富汗女性，並批評塔利班侵犯人權，政權不會獲得國際認可，警告塔利班此舉將招致嚴重後果。

阿富汗女性持續受打壓

聯合國安理會周二在紐約開會討論阿富汗議題，發言人批評塔利班再次失信。安理會發言人迪雅里克表示：「這是另一項令人不安的舉動，很難想像阿富汗能如何發展、應對所有挑戰，如果沒有女性的參與教育。」

美國國務院發言人Ned Price譴責，指塔利班難以爭取政權合法性，與國際社會亦將進一步疏遠。

塔利班去年8月掌權後一度公開承諾會較溫和執政，並爭取國際支持，但其後卻陸續恢復多項伊斯蘭法規，包括嚴格限制婦女衣著、工作機會，甚至禁止女性進入公園、健身場所和公共浴室等。女性被禁止出任許多政府公職，或遭減薪，或待在家裡。她們不得在無男性親屬陪同下出門旅行，外出必須全身上下包得密不透風，須穿上傳統伊斯蘭罩袍。