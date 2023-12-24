阿富汗塔利班派遣駐華大使創全球首例　新使節會見中國外交部官員

據外交部新聞稿，外交部亞洲司司長劉勁松22日會見了阿富汗新任駐華大使卡里米（Bilal Karimi），雙方就中阿關係和各領域合作交換了意見。

中國與阿富汗塔利班政權近期關係升級。北京12月初接受塔利班政權派遣駐華大使，成全球首例，中國外交部官員劉勁松也在22日會見了新任大使卡里米。

據外交部新聞稿，外交部亞洲司司長劉勁松22日會見了阿富汗新任駐華大使卡里米（Bilal Karimi），雙方就中阿關係和各領域合作交換了意見。

未表明是否正式承認塔利班

自從塔利班2021年接管阿富汗後，尚未得到任何政府的正式承認。不過，中國12月初正式接受阿富汗塔利班政權派遣駐華大使，新任大使卡里米也在抵達北京後，向外交部禮賓司司長洪磊遞交了國書副本，成為全球首例。

在12月5日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，阿富汗塔利班政權新任駐華大使正式就職，中方是否正式承認塔利班政權？

對此，外交部發言人汪文彬沒有做出明確回應，僅表示中方作為阿富汗傳統友好鄰邦，始終認為阿富汗不應被排除在國際社會外，同時中方期待阿富汗進一步回應國際社會的期待，構建開放包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力。