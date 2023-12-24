阿富汗塔利班派遣駐華大使創全球首例　新使節會見中國外交部官員

中國與阿富汗塔利班政權近期關係升級。北京12月初接受塔利班政權派遣駐華大使，成全球首例，中國外交部官員劉勁松也在22日會見了新任大使卡里米。
據外交部新聞稿，外交部亞洲司司長劉勁松22日會見了阿富汗新任駐華大使卡里米（Bilal Karimi），雙方就中阿關係和各領域合作交換了意見。
未表明是否正式承認塔利班
自從塔利班2021年接管阿富汗後，尚未得到任何政府的正式承認。不過，中國12月初正式接受阿富汗塔利班政權派遣駐華大使，新任大使卡里米也在抵達北京後，向外交部禮賓司司長洪磊遞交了國書副本，成為全球首例。
在12月5日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，阿富汗塔利班政權新任駐華大使正式就職，中方是否正式承認塔利班政權？
對此，外交部發言人汪文彬沒有做出明確回應，僅表示中方作為阿富汗傳統友好鄰邦，始終認為阿富汗不應被排除在國際社會外，同時中方期待阿富汗進一步回應國際社會的期待，構建開放包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力。
塔利班獲邀出席「一帶一路」高峰論壇
中國駐阿富汗大使趙星9月抵達阿富汗履新，成為塔利班掌權後第一個正式任命新任駐當地大使的國家。不過，中國外交部也未表明是否正式承認塔利班，僅表示「這是中國駐阿富汗大使的正常輪換，旨在繼續推進中阿對話與合作」。
中國與塔利班的官方關係近來日益密切，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月在北京舉行時，塔利班政府更派遣代理工商業部長阿吉齊（Haji Nooruddin Azizi）代表出席，成為塔利班受邀出席的最高規格多邊峰會之一。
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