阿富汗塔利班禁墮胎 母親用重石砸出軌女兒肚強迫流產 8女1子孕婦服藥打胎

阿富汗塔利班政權對女性實施諸多限制，令當地女性的自由遭剝削、處境艱困，其中伊斯蘭法規嚴禁墮胎，無論是當事人還是協助者，都可能遭判監。外媒報道，一名22歲女子出軌後懷孕，母親被迫拿重石壓向女兒的腹部來讓她流產。另有一名已有8女1子的母親得知又懷著女兒，選擇服食對胎兒有毒的藥丸。 35歲阿富汗女子巴哈拉受訪表示，她有4個女兒，早前又懷孕，丈夫失業，要求她「想辦法」。她擔心這胎又是女兒，便決定去首都喀布爾一間醫院請醫生替她墮胎。她無奈表示：「我們連幾個女兒都快養不到，如果是兒子，至少還能上學、去工作。」

巴哈拉說，醫生以「如果有人發現，我們全都會坐監」為由拒絕她，她便聽鄰居建議，用大約2美元(約15.6港元)買一種由錦葵類植物製成、會讓子宮收縮的草藥茶去打胎，未料她喝下後大量出血，送院時被迫謊稱是跌倒受傷。醫護一看就知道她說謊，幸好沒有告發她，醫生替她「刮宮」清除胎兒，她身體至今仍很虛弱。



女子妮薩(Nesa)有類似經歷，她已有8女1子，懷孕4個月後發現又是女兒，懇求診所幫她墮胎，但對方開價130歐元(約1,178港元)，最終她被迫服食對胎兒有毒的藥丸。她說：「如果丈夫知道(我又是生女)，會把我趕出家門，他認為男孩更好。」

22歲的瑪莉安(Mariam)因婚外情懷孕，母親找診所協助墮胎，因對方索價高，她們負擔不來，母親便用重石砸在瑪莉安的肚子上，令她流產。 在阿富汗，墮胎是禁忌，不僅可能被捕，也會被社會歧視，有些甚至演變成「榮譽殺人」個案。衛生官員聲稱受影響女性「不多」，但有醫護指，政府近來頻繁地檢查醫院有否暗中墮胎，結果讓女性更不敢尋求醫生協助，反而導致更多人秘密墮胎。 報道指，阿富汗是全球孕婦及嬰兒死亡率最高的國家之一，塔利班政權從去年起，便禁止年輕女性在醫學院接受助產士或護理等培訓，恐讓婦女墮胎的處境更加惡劣。

