阿富汗小學近80名女童集體中毒　當局：疑私人恩怨買兇落毒

阿富汗北部兩所小學6月3日與4日分別發生2宗中毒事件，有兩所學校遭到下毒，導致近80名女學生住院治療。當地教育官員透露，疑似是幕後黑手因為私人恩怨，遂買兇對學校下毒，但沒有詳細說明細節。

初步調查顯示有人付錢落毒

《美聯社》報道，中毒事件發生在阿富汗薩爾普勒省（Sar-e-Pul ），省教育廳聽長拉馬尼（Mohammad Rahmani）表示，「有60名女學生在Naswan-e-Kabod Aab學校中毒，另外17名女學生則在Naswan-e-Faizabad學校中毒」。拉馬尼並未多透露詳細情況，僅表示2所事發小學距離很近，受害者為一到六年級學童，目前中毒女學生情況良好。他補充，「相關部門的調查正在進行中，初步調查顯示有人懷恨在心，付錢給第三方落毒」。

這宗事件被認為是自從塔利班（Taliban）2021年8月掌權、並開始鎮壓阿富汗女權以來首次發生此類事件。其鄰國伊朗則是自2022年11月曾出現一連串針對女校連續性的中毒事件，數以千名女學生因吸入有毒氣體而感覺噁心不適。伊朗當局聲稱已展開追查，但事發至今，連學生究竟吸入了什麼才中毒都沒查到，更別說是查到幕後黑手。

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