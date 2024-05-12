阿富汗暴雨山洪逾月未止　新一輪災情釀至少60死

自4月中旬以來，阿富汗就飽受暴雨山洪摧殘，多達10省份都是災區，約100人喪生。如今北部的巴格蘭省再傳洪災，造成至少60人死亡、100多人受傷，還有超過200人被困在家中。
綜合外媒報道，阿富汗內政部發言人卡尼伊（Abdul Mateen Qaniee）表示，北部巴格蘭省（Baghlan）暴雨引發的洪水造成至少60人死亡，並補充說死亡人數可能還會上升。他補充說，預計未來還將有兩場強烈風暴。
上個月西部洪災致數十人死
省級自然災害管理部門負責人哈姆達德（Hedayatullah Hamdard）表示，洪水是季節性大雨造成的，居民對突如其來的洪水毫無準備。目前在國家軍隊和警察安全部隊的幫助下，救難人員正在泥土和瓦礫下尋找災民。
上個月，阿富汗西部也發生洪災，造成數十人死亡，數千人需要人道援助。大約2,000棟房屋、三座清真寺和四所學校遭到破壞。
世界上最貧窮國家之一
阿富汗不但是世界上最貧窮的國家之一，根據科學家的說法，也是面對全球暖化後果準備最差的國家之一。特別容易受到氣候變遷的影響。據悉阿富汗有80%人口依靠農業生存，但農地已被大水淹沒，當降雨量大到正常排水系統無法應付時，就會山洪爆發。
專家表示，阿富汗僅佔全球溫室氣體排放量的0.06%，但在受氣候變遷影響最大的國家名單中卻排名第六。
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The recent floods in Baghlan province have caused widespread devastation. According to reports, it has taken numerous lives and destroyed hundreds of homes resulting in displacement. Kindly help the victims by donating 👇🏼https://t.co/vcB5AbI0DF#Baghlan #Afghanistan pic.twitter.com/4kR8nMusDn— Bashir Gharwal غروال (@bashir_gharwall) May 10, 2024