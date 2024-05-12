阿富汗暴雨山洪逾月未止　新一輪災情釀至少60死

自4月中旬以來，阿富汗就飽受暴雨山洪摧殘，多達10省份都是災區，約100人喪生。如今北部的巴格蘭省再傳洪災，造成至少60人死亡、100多人受傷，還有超過200人被困在家中。

綜合外媒報道，阿富汗內政部發言人卡尼伊（Abdul Mateen Qaniee）表示，北部巴格蘭省（Baghlan）暴雨引發的洪水造成至少60人死亡，並補充說死亡人數可能還會上升。他補充說，預計未來還將有兩場強烈風暴。

上個月西部洪災致數十人死

省級自然災害管理部門負責人哈姆達德（Hedayatullah Hamdard）表示，洪水是季節性大雨造成的，居民對突如其來的洪水毫無準備。目前在國家軍隊和警察安全部隊的幫助下，救難人員正在泥土和瓦礫下尋找災民。

上個月，阿富汗西部也發生洪災，造成數十人死亡，數千人需要人道援助。大約2,000棟房屋、三座清真寺和四所學校遭到破壞。