阿富汗爆神秘傳染病致高燒腹瀉　約500人住院　2人死亡

神秘傳染病在阿富汗的帕爾旺省（Parwan）蔓延，當局在25日宣布已有兩人因為傳染病死亡，還有約500人正在醫院接受治療中。

其中有50人病況不樂觀

據外媒報道，一種不明傳染病在阿富汗首都喀布爾附近的帕爾旺省爆發，已證實蔓延五天，感染者會出現高燒、腹瀉、全身無力和四肢劇烈疼痛等症狀。目前已有兩人因此死亡，約500人在醫院接受治療，其中有50人病況不樂觀，當局將重症者轉移到首都喀布爾和其他地方的醫院。

省長發言人沙米姆（Hikmatullah Shamim）表示，感染人數仍在增加中，已派遣一支醫療團隊至當地支援。沙米姆說這種不明疾病具有傳染性，並指出大多數受影響的人都是帕爾旺省辛瓦里區（Shinwari）單一地區的居民。