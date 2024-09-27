阿富汗爆神秘傳染病致高燒腹瀉　約500人住院　2人死亡

神秘傳染病在阿富汗的帕爾旺省（Parwan）蔓延，當局在25日宣布已有兩人因為傳染病死亡，還有約500人正在醫院接受治療中。
其中有50人病況不樂觀
據外媒報道，一種不明傳染病在阿富汗首都喀布爾附近的帕爾旺省爆發，已證實蔓延五天，感染者會出現高燒、腹瀉、全身無力和四肢劇烈疼痛等症狀。目前已有兩人因此死亡，約500人在醫院接受治療，其中有50人病況不樂觀，當局將重症者轉移到首都喀布爾和其他地方的醫院。
省長發言人沙米姆（Hikmatullah Shamim）表示，感染人數仍在增加中，已派遣一支醫療團隊至當地支援。沙米姆說這種不明疾病具有傳染性，並指出大多數受影響的人都是帕爾旺省辛瓦里區（Shinwari）單一地區的居民。
極度缺乏乾淨飲用水
阿富汗衛生局表示，現在還不清楚傳染源和病原體為何，正在分析該地區患者的血液和飲用水來找出線索，並密切關注事態發展。
由於國內政治局勢不穩定、醫療設施有限等因素，阿富汗原本就是世界上新生兒、嬰兒和孕產婦死亡率最高的國家之一。如今再加上氣候變遷導致的極端天氣，阿富汗已連續三年遭遇嚴重乾旱，在極度缺乏乾淨飲用水的狀況下，也直接影響了當地居民的健康。
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