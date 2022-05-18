阿富汗現「秘密」學校 上課女孩：只要勇敢無人可阻擋你

塔利班去年8月推翻西方扶植的阿富汗政府再度掌政，曾表示尊重婦女的權利，惟在3月時下令大部分省份繼續關閉女子就讀的中學，本月初又重新要求婦女在公眾場合要穿遮蓋全身的袍罩。有住宅社區出現「秘密」學校，讓女孩可以繼續讀書，被視為對塔利班的微小但有力的抵抗。
「即使被拘捕、毆打也值得」
英國廣播公司(BBC)稱，在其中一間「秘密」學校，約12名女孩於臨時課室上數學堂，唯一女老師說，她們都知道危險，但女孩接受教育值得任何冒險，「我們盡力秘密地進行，但即使他們拘捕我、毆打我，我仍然覺值得」。一名19歲學生稱，自3月當局延長關閉學校後已有兩個月，但學校仍未能重開，她雙手掩面難過地說：「我感到很傷心。」不過，班上也有人勇於反抗，一名15歲學生希望向其他阿富汗女孩發出一個訊息，「要勇敢，只要勇敢，無人可以阻擋你」。當地婦女權益分子只是希望這一代女孩也可以讀書，記者走訪的秘密學校每天上課一或兩小時，主要教導數學、生物、化學及物理。負責的老師說，有很多女孩也想前來上課，但由於空間和資源不足，加上須避開當局監測，所以不可能接收太多學生。
塔利班官員送女兒往國外讀書
現時的阿富汗女孩可上小學，但中學不知何時重開。塔利班聲稱先要在校內建立正確「伊斯蘭教環境」，但學校早已分開男女上課，似乎無人知有關說法所指的是甚麼。塔利班官員多次強調女子學校將重開，但承認女性教育是「敏感」議題。塔利班在九十年代執政時，以「安全考慮」為由不准女性上學。消息人士向BBC說，塔利班裡面小部分具影響力的強硬派仍反對女子返學。但在私下，其他塔利班成員對女子學校未能重開感失望，教育部對領導人於3月推翻重開女子中學的計劃，與大眾一樣感驚訝。據了解，部分塔利班高級官員送女兒到卡塔爾或巴基斯坦讀書。