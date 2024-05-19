阿富汗發生槍擊事件4死7傷　3名西班牙遊客喪命

阿富汗中部的巴米揚省（Bamyan）發生槍擊案件，致使3名西班牙觀光客、1位阿富汗公民喪命，另有4名外國觀光客和3名阿富汗人受傷，引起塔利班和西班牙政府注意。
目前逮捕4人歸案
綜合外媒報道，塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qaniee）表示，有3名外國人和1名阿富汗公民在此案喪生，同時4名外國人、3名阿富汗人受傷，目前逮捕4人歸案，但犯案動機仍未知。卡尼也表示：「阿富汗伊斯蘭酋長國強烈譴責這起罪行，向受害者家屬表達深切哀悼，保證將逮捕及懲罰所有罪犯」。
西班牙外交部也證實，3名外國死者、其中1名外國傷者皆為西班牙遊客，外交部正和處理緊急事務的領事單位聯手，幫助受害者和家屬處理後續。
施襲原因未明
除此之外，《法新社》報道引述巴米揚醫院說法，稱4名外國傷者分別來自挪威、澳洲、立陶宛和西班牙，眾人在市集逛街時因不明原因遭到攻擊。
巴米揚槍擊案也驚動西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在社交平台X上發文表示，對於西班牙遊客在阿富汗遇害一事感到震驚，同時正密切關注事件後續。歐盟則「以最強烈的措辭」譴責這次襲擊。
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The bodies of three Spanish tourists and three Afghans shot dead while on a tour in Afghanistan were transported to the capital along with multiple wounded, the Taliban government said. The group were fired on while walking through a market in Bamiyan.— AFP News Agency (@AFP) May 18, 2024
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