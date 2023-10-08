阿富汗西部接連2次6.3級地震 逾2000死9200傷 災區通訊中斷料死傷續升(多圖有片)

阿富汗西部周六(7日)接連發生兩次黎克特制6.3級地震，塔利班表示，地震至今至少造成2,053人死亡，9,240人受傷，1,329間房屋損毀或倒塌，估計仍有大批居民受困，死傷人數料續升。

多次餘震

地震發生在當地周六下午，美國地質勘探局偵測到兩次6.3級地震，震央位於阿富汗西北部省份赫拉特(Herat)西北面約40公里，震源深度14公里，之後再發生多次餘震，其中3次強度達到6.3、5.9和5.5級，幾次的震源深度均為約10公里，鄰近省份法拉(Farah)及巴德吉斯(Badghis)也感到震動，有房屋損毀。英國《每日郵報》指，阿富汗地震同日，墨西哥及巴布亞新畿內亞亦分別發生6.3級及6.7級地震。

死者大部分是婦孺

在接近震央的赫拉特，多幢房屋嚴重損毀，部份倒塌，地上到處布滿瓦礫，有清真寺受損。大批居民湧到街上暫避，多人受傷送院，當中很多是婦女和兒童。當地衛生官員說，至今超過200具遺體被送到不同醫院，死者大部分是婦孺。除了醫院，遺體亦暫時放置於軍事基地。由於當地通訊中斷，部分受災地區仍未能聯絡上，估計仍有大批居民受困瓦礫中待救。

有居民表示，地震引發恐慌，居民擔心有餘震，紛紛走到街上暫避。另有民眾說，地震時，他與家人都在家裡，感受到強烈震動，家人驚慌尖叫，跑到街上暫避。