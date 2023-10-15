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國際
2023-10-15 16:25:56

阿富汗西部發生6.3級地震　第三大城市赫拉特接連受災

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USGS表示，靠近伊朗邊境的阿富汗第三大城市赫拉特（Herat）西北30公里處發生了規模6.3地震，震源深度僅6公里。截至目前，尚未收到任何人員傷亡的報告。

據美國地質調查局（USGS）指出，阿富汗西部15日再次發生地震，一周前該地區才發生兩次大地震，造成1,000多人死亡。

USGS表示，靠近伊朗邊境的阿富汗第三大城市赫拉特（Herat）西北30公里處發生了規模6.3級地震，震源深度僅6公里，其後發生多次4至5級以上不等的餘震，截至目前尚未收到傷亡報告。

本月7日才因強震造成上千人死亡

阿富汗經常遭受地震襲擊，特別是在興都庫什山脈，因為它位於歐亞板塊和印度板塊的交界處。

本月7日，赫拉特才因為強烈地震和餘震造成上千人死亡，整個村莊被夷為平地。這是該國近代歷史上最具破壞性的地震之一。

此前地震受災圖片：

阿富汗6.1級地震，死亡人數增至1,000人，超過1,500人受傷，預料死傷數字會繼續增加。(AP) 阿富汗6.1級地震，死亡人數增至1,000人，超過1,500人受傷，預料死傷數字會繼續增加。(AP) 阿富汗6.1級地震，死亡人數增至1,000人，超過1,500人受傷，預料死傷數字會繼續增加。(AP) 阿富汗地震，塔利班呼籲國際援助，多國表示提供協助。(AP) 地震導致阿富汗多處民房倒塌。(網上圖片) 地震導致阿富汗多處民房倒塌。(網上圖片)

此前罹難人數被下修為1,294人

據聯合國官員報告稱，一周前遇難的人中有90%以上是婦女和兒童。

塔利班官員一開始表示，先前的地震已導致全省2,000多人死亡，但根據聯合國的數據，罹難人數隨後被下修為1,294人、1,688 人受傷，所有房屋都被摧毀。

接下來的多次餘震以及周三發生的第二次規模6.3級地震將村莊夷為平地，摧毀了數百座無法承受如此力量的泥磚房屋，包括學校、診所和其他村莊設施也全都倒塌。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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