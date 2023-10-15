阿富汗西部發生6.3級地震　第三大城市赫拉特接連受災

USGS表示，靠近伊朗邊境的阿富汗第三大城市赫拉特（Herat）西北30公里處發生了規模6.3地震，震源深度僅6公里。截至目前，尚未收到任何人員傷亡的報告。

據美國地質調查局（USGS）指出，阿富汗西部15日再次發生地震，一周前該地區才發生兩次大地震，造成1,000多人死亡。

USGS表示，靠近伊朗邊境的阿富汗第三大城市赫拉特（Herat）西北30公里處發生了規模6.3級地震，震源深度僅6公里，其後發生多次4至5級以上不等的餘震，截至目前尚未收到傷亡報告。

本月7日才因強震造成上千人死亡

阿富汗經常遭受地震襲擊，特別是在興都庫什山脈，因為它位於歐亞板塊和印度板塊的交界處。

本月7日，赫拉特才因為強烈地震和餘震造成上千人死亡，整個村莊被夷為平地。這是該國近代歷史上最具破壞性的地震之一。

此前地震受災圖片：