阿富汗西部發生6.3級地震　第三大城市赫拉特接連受災

據美國地質調查局（USGS）指出，阿富汗西部15日再次發生地震，一周前該地區才發生兩次大地震，造成1,000多人死亡。
USGS表示，靠近伊朗邊境的阿富汗第三大城市赫拉特（Herat）西北30公里處發生了規模6.3級地震，震源深度僅6公里，其後發生多次4至5級以上不等的餘震，截至目前尚未收到傷亡報告。
本月7日才因強震造成上千人死亡
阿富汗經常遭受地震襲擊，特別是在興都庫什山脈，因為它位於歐亞板塊和印度板塊的交界處。
本月7日，赫拉特才因為強烈地震和餘震造成上千人死亡，整個村莊被夷為平地。這是該國近代歷史上最具破壞性的地震之一。
此前地震受災圖片：
此前罹難人數被下修為1,294人
據聯合國官員報告稱，一周前遇難的人中有90%以上是婦女和兒童。
塔利班官員一開始表示，先前的地震已導致全省2,000多人死亡，但根據聯合國的數據，罹難人數隨後被下修為1,294人、1,688 人受傷，所有房屋都被摧毀。
接下來的多次餘震以及周三發生的第二次規模6.3級地震將村莊夷為平地，摧毀了數百座無法承受如此力量的泥磚房屋，包括學校、診所和其他村莊設施也全都倒塌。
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