阿富汗6.1級地震 釀1000死1500傷

阿富汗東部周三發生黎克特制6.1級地震，路透社引述當地官員稱，造成最少1,000人死亡、1,500人受傷，料死傷人數將進一步增加。今次是當地20年來傷亡最慘重的地震，有當地記者稱災區哀嚎處處。

地震發生在當地時間凌晨1時30分，居民好夢正酣之時，震央位於東南部城市霍斯特(Khost)約44公里處，鄰近巴基斯坦，震源深度約51公里，巴基斯坦及印度均有震感。

大部分已確認的死者居於東部省份帕克蒂卡省(Paktika)，暫已知最少有90間房屋倒塌。一名在該省的當地記者表示︰「在每條街都會聽到有人為摯愛的死哀嚎。房屋都毀於一旦。」