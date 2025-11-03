阿富汗6.3級地震　至少20人死亡

阿富汗北部在周一（3日）凌晨再度發生強烈地震，當局指造成至少20人死亡。美國地質調查局指地震強度為黎克特制6.3級，震源深度28公里。

地震發生在當地時間的凌晨1時左右，震央接近北部其中一個大城市的馬扎里沙里夫，當地約有50萬居民。塔利班的衞生部發言人就表示，至少有20人死亡以及超過320人受傷。地方官員就表示，相信死亡人數會繼續上升。塔利班巴爾赫省的發言人在社交平台X上表示，在馬扎里沙里夫的南部地區有多人受傷，並表示全省都有大量的輕傷及表面受損的報告，多數受傷都是因從高樓墜落引起。